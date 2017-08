Die Reitsportgemeinschaft Weiden (RSG) schließt am ersten September-Wochenende traditionsgemäß das Sportjahr mit ihrem Reit- und Springturnier ab. Mit mehr als 460 Nennungen wird bei der mittlerweile 45. Neuauflage eine neue Rekordmarke erzielt.

Springen der Klasse A**

Freier Eintritt

Am Samstag/Sonntag, 2./3. September, sind Spring- und Dressurreiter aus dem Verbandsgebiet Niederbayern/Oberpfalz, aus Franken und geladene Gäste auf dem Gelände des Wenzl-Reitstalls in Weiden zu Gast. "Es ist der Wahnsinn!" Turnierleiter Reiner Moritz und sein Stellvertreter Bernhard Wirth wurden von der Zahl der Nennungen förmlich überrannt. Für die 13 ausgeschriebenen Prüfungen sind schon über 460 Nennungen eingegangen. Das RSG-Turnier ist für viele Reiter der Abschluss der "grünen Saison" und die letzte Gelegenheit, sich vor Beginn der Hallensaison nochmals mit der Konkurrenz zu messen.Auch heuer werden die Dressurprüfungen in der Halle und die Springprüfungen auf dem Freigelände ausgetragen. Die Vielzahl der Nennungen sorgt allerdings für ein Kuriosum, denn das Hauptspringen, eine Prüfung der Klasse A**, wird am Sonntag gegen 16 Uhr gestartet und sicher schon zu Ende sein, bevor in der letzten Dressurprüfung (Klasse L*-Kandare) Sieger und Platzierte feststehen. Im Abschlussspringen werden Hindernisse bis 1,05 Meter Höhe im Parcours stehen. In den zuvor ausgetragenen beiden Springen, einer Stilspringprüfung Klasse A* und einem Punktespringen Klasse A*, sind die Sprünge zehn Zentimeter niedriger. In den drei ausgeschriebenen A-Prüfungen haben aus lokaler Sicht bislang Simone Stubenvoll (RFZG Moosbürg) sowie Walter Wawersig, Lea Frank, Romina Müller und Larissa Tornau (alle Eichenhof Frauenricht) gemeldet. Die in Weiden bestens bekannte Mareile Grunewald (RFG Marktredwitz), die im Vorjahr im Abschlussspringen den zweiten Platz belegt hatte, ist auch heuer dabei und peilt wieder einen Spitzenplatz an.Was die Dressurprüfungen anbelangt, schickt die gastgebende RSG Weiden bei den WBO-Prüfungen mehrere Nachwuchsreiter ins Rennen. Laura Wenzl, Anna-Lena Weber und Natascha Ach haben für die LPO-Prüfungen gemeldet. Was die überregionale Konkurrenz betrifft, hat Nadja Schiffmann vom RFV Aldorf, die im Vorjahr die Dressur Klasse L Kandare als Zweite beendet hatte, heuer in diesem Wettbewerb nicht nur die "Goldene Schleife" im Visier, sondern versucht ihr Glück zudem auch in Springprüfungen. Für den Springparcours zeigt sich auch in diesem Jahr Rainhard Scherr aus Oberviechtach verantwortlich.Der Eintritt ist an beiden Turniertagen frei. Beim Turniergelände gibt es keine Parkplätze. Die Besucher werden gebeten, die Parkplätze vor den benachbarten Einkaufszentren zu benutzen und aus Sicherheitsgründen Hunde unbedingt an die Leine zu nehmen.

Turnier der RSG Weiden

Samstag, 2. September9.30 Uhr: Reiterwettbewerb10.30 Uhr: Reiterwettbewerb12.30 Uhr: Dressurwettbewerb14.00 Uhr: Reitpferdeprüfung15.00 Uhr: Dressurpferdeprüfung Klasse A16.30 Uhr: Dressurpferdeprüfung Klasse LSonntag, 3. September7.30 Uhr: Dressurreiterprüfung Klasse A9.30 Uhr: Dressurprüfung Klasse A*11.30 Uhr: Dressurprüfung Klasse L*-Trense12.30 Uhr: Stilspringprüfung Klasse A*14.00 Uhr: Punktespringen Klasse A* mit Joker15.30 Uhr: Dressurprüfung Klasse L*-Kandare16.00 Uhr: Springprüfung Klasse A**Bayernliga NordFischer verlässt DJK AmmerthalAmmerthal. Nächste Hiobsbotschaft für den Fußball-Bayernligisten DJK Ammerthal: Mit sofortiger Wirkung wird Michael Fischer, der erst im Juni dieses Jahres vom Landesligisten FC Tegernheim nach Ammerthal gewechselt war, nicht mehr für die DJK auflaufen. Es gab nach Aussage von Fischer eine gravierende berufliche Veränderung, die den Aufwand zu einem regelmäßigen Trainings-und Spielbetrieb nicht mehr ermögliche. Aus diesem Grund bat der Mittelfeldspieler um eine Vertragsauflösung, das Spielrecht wurde mittlerweile vom FC Tegernheim angefordert. Fischer zählte im Team längst zu den festen Größen, erzielte in der laufenden Runde bereits drei Tore und leistete fünf Vorlagen.Für den ohnehin aus verletzungsbedingten Gründen arg gebeutelten DJK-Kader ist der Abgang ein herber Verlust. Ammerthals Sportdirektor Tobias Rösl lässt nichts unversucht, noch den ein oder anderen Last-Minute-Transfer zu tätigen. Erfreulich ist zumindest, dass nach einer fast viermonatigen beruflichen Auszeit ab sofort Flügelflitzer Tobias Laurer wieder zum Kader zählt.FSV Erlangen-BruckBayernliga-Neuling FSV Erlangen-Bruck meldet zwei Personalien: Der erst vor dieser Saison verpflichtete Torhüter Erdem Ünal, der vom Landesliga-Absteiger Dergahspor Nürnberg gekommen war, ist wieder weg. Der 27-Jährige, der nur einmal zum Einsatz gekommen ist, wechselt zum Nachfolgeverein von Dergahspor, zu Türkspor Nürnberg in die Bezirksliga. Neu beim FSV ist Danu Bojii. Der Mittelfeldspieler kommt von Cagrispor Nürnberg aus der Bezirksliga Mittelfranken Nord. Der 21-Jährige will versuchen, sich in der Bayernliga durchzusetzen. (dme)Gegner gesuchtFC Tirschenreuth U19Die A-Junioren des FC Tirschenreuth suchen für den 9. oder 10. September einen Gegner. Meldung bei Walter Siegert, Telefon 09631/6427, oder unter E-Mail: walter-siegert@t-online.de