160 Starts in 11 Wertungsprüfungen: Dressurreiter aller Leistungsklassen nutzen beim Reitturnier am Schwedentisch die Gelegenheit zu einer Standortbestimmung vor Beginn der Freiluftsaison.

Auch in diesem Jahr hatte der Reitclub Weiden vor Beginn der "grünen Saison" zu seinem mittlerweile schon traditionellen Hallendressurturnier an den Schwedentisch eingeladen. In der Gesamtheit lieferten Dressurreiter beginnend in der Kategorie E bis hin zur schweren Prüfung der Klasse S* den Nachweis, dass während der Wintermonate bestens gearbeitet wurde. Anna-Katharina Lux aus dem mittelfränkischen Ellingen gewann dabei mit ihrer Hannoveraner-Stute "Dalina" die abschließende Dressurprüfung Klasse S*. Maria Putz vom RC Am Schwanberg belegte in dieser Prüfung die Plätze zwei und drei, wiederholte damit ihre Platzierungen aus der Dressurprüfung Kl. M* und war damit die erfolgreichste Reiterin an diesem Turnierwochenende.Reiter aus Weiden und der Region waren selbstverständlich auch am Start und traten vornehmlich am Samstag bei den Prüfungen der Klasse E bis L gegen die aus dem gesamten bayerischen Raum angereisten Gäste an. In der Auftaktprüfung, einer Dressurpferdeprüfung Kl. A belegten Jael Brenner (RSG Weiden) und Jessica Michler (RC Weiden) die Plätze zwei und vier. Gut lief es auch für Leonie Ertl (RSG Weiden), die in der Qualifikation für den Verbandsjugendcup, einer Dressurprüfung Klasse L* - Trense, Zweite wurde und in der nachfolgenden Dressurprüfung Kl. L* - Kandare Rang drei belegte.Am Sonntag wurde dann bei zwei Wertungsprüfungen der Klasse M* und M** sowie zwei S*-Dressuren die Messlatte nochmals deutlich höher gelegt. Zum Auftakt schafften es Nicole Seitz mit "Feriz" und Nicole Hägler mit "Raja Royal", beide gingen für den RC Münchsgrün bei Mitterteich an den Start, mit Platz zwei und vier in die Platzierung. Mit Rang fünf in der nachfolgenden M**-Dressur gelang Seitz und "Feriz" dieses Kunststück gleich ein zweites Mal. In dieser Prüfung musste Maria Putz vom RC Am Schwanberg Maria Pöschl vom RV Waldhauser Hof den Sieg überlassen. Mit Rang zwei und drei war sie aber nicht nur glänzend platziert, sondern wiederholte in der Abschlussprüfung (Dressurprüfung Kl. S*) nochmals diese Platzierungen.Das Weidener Turnier war auch diesmal wieder für die Qualifikation "Erster Großer FAB Amateur Cup" gelistet. Diese S*-Dressur gewann Jessica Schneeberger, die mit ihrer in Bayern gezogenen Stute "Pandora" mit 823,5 Punkten als einzige Starterin an diesem Wochenende die 70-Prozent Hürde schaffte und auf 70,385 Prozent kam. Die für den RC Münchsgrün gestartete Ex-RCW-Reiterin Susanne Hubrich schrammte in der M**-Dressur und den beiden S-Prüfungen jeweils knapp an den Platzierungsrängen vorbei.

Ergebnisse

Dressurpferdeprüfung Kl. A: 1. Marcel Fischer - Stall Eiben, Münchberg - Lingh's Liberty (7,7), 2. Jarel Brenner - RSG Weiden - Ferytale Prince (7,4) ... 4. Jessica Michler - RC Weiden - Little Lightning (6,4)Dressurpferdeprüfung Kl. L: 1. Marcel Fischer - Stall Eiben, Münchberg - Lingh's Liberty (7,3)Dressurpferdeprüfung Kl. A: 1. Michael Zitzelsberger - Schwarzachtaler RFV Kollerhof - Frieda (8,0), 2. Elena Reiter - RV Tirschenreuth - Hermes (7,6)Dressur-WB: 1. Celina Seebauer - Schwarzachtaler RFV Kollerhof - Pic Amour (8,0), 2. Anja Schnurrer - RFG Mitterteich - Wolke Sieben (7,1) ... 5. Mirja Reinl - PSG Eichenhof Frauenricht - Milky Way (6,8)Dressurreiterprüfung Kl. A: 1. Irina Hofmeister - RV Märchenmühle - Donna Grazia (8,5)Dressurprüfung Kl. L* - Tr.: 1. Chiara Göbel - RC Schloß Wernstein - Nobel Noir (8,3), 2. Leonie Ertl - RSG Weiden - Dahlija (7,7)Dressurprüfung Kl. L*: 1. Vanessa Krat6z - RC Schloß Wernstein - Wolke (7,7) ... 3. Leonie Ertl - RSG Weiden - Dahlija (7,0) ... 4. Lina Lussi - RSG Eichenhof - Duke of Sunshine (6,8)Dressurprüfung Kl. M*: 1. Marita Pöschl - RV Waldhauser Hof - Florentio (8,1), 2. Nicole Seitz - RC Münchsgrün - Feriz (7,9) ... 4. Nicole Hägler - RC Münchsgrün - Raja Royal (7,2)Dressurprüfung Kl. M**: 1. Marita Pöschl - RV Waldhauser Hof - Florentio (636 / 68,387 %), 2. Maria Putz - RC Am Schwanberg - Darian (635 / 68,280 %), 3. Maria Putz - RC Am Schwanberg - Rainsborough (630,5 / 67,796 %) ... 5. Nicole Seitz - RC Münchsgrün - Feriz (624,5 / 67,151 %)FAB-Amateur-Dressurprüfung Kl. S*: 1. Jessica Schneeberger, Neumarkter PSFr. - Pandora (823,5 / 70,385 %), 2. Jenny Renschler - RV Brunnthal Riedhausen - Flerino (790,5 / 67,564 %), 3. Cornelia Grinner - Labertaler RFV - What else (762 / 65,128)Dressurprüfung Kl. S*: 1. Anna-Katharina Lux - PSG Ellingen - Dalina (805 / 68,803 %), 2. Maria Putz - RC Am Schwanberg - Rainsborough (792 / 67,692 %), 3, Maria Putz - RC Am Schwanberg - Darian (789 / 67,436 %)