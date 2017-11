Mit Gesche Schünemann, langjährige Nationalspielerin und eine der weltbesten Rollstuhlbasketballerinnen, konnten die Rollactiv Baskets Weiden einen außergewöhnlichen Neuzugang vermelden. Sie starteten somit enorm verstärkt in die neue Regionalliga-Saison.

Mit Salzburg und dem ungeschlagenen Tabellenführer Tirol hatte Weiden zwei starke Gegner zu Gast. Gegen Salzburg lief es noch nicht so richtig rund. Aber letztlich zeigte sich die individuelle Stärke der Weidener Spieler. Punkt um Punkt konnte man sich absetzen. Nach längerer Pause war Center Stefan Markus wieder mit im Kader. Am Ende gewannen die Baskets das Spiel mit 61:44 klar.Es trafen: Schünemann 27, Mückl 12, Stangl 11, Wolf 4, Schmid 4, Markus 3Gegen Tirol kam es zu einem erwartet harten, aber fairen Vergleich. Weiden ging schnell in Führung. Die Mannschaft harmonierte besser als in Spiel eins, die druckvolle Offense brachte das Team aus Tirol schnell in Foulprobleme. Mit zwei Dreipunkt-würfen (Schünemann) und einem Zehn-Punkte-Lauf war die Partie vorentschieden. Kontinuierlich baute die Mannschaft die Führung aus und gewann am Ende deutlich mit 74:57.Es trafen: Schünemann 24, Markus 16, Stangl 14, Mückl 14, Wolf 4 und Lerzer 2