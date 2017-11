Die Schützengesellschaft Hubertus Weiden hat bei den deutschen Meisterschaften in München-Hochbrück und in Hannover erfolgreich abgeschnitten. Mit der Standardpistole erreichte Thomas Bauer mit 550 Ringen einen hervorragenden 4. Platz. Er war ringgleich mit dem Drittplatzierten und verfehlte denkbar knapp das Siegertreppchen. Als Drittplatzierter bei der "Bayerischen" ging Thomas Birner an den Start und sicherte sich mit 545 Ringen einen sehr guten 8. Platz. Mit der Sportpistole belegte er mit 558 Ringen den 16. Platz. Bei der Bayerischen Meisterschaft hatte sich Matthias Reuß mit der Luftpistole Auflage mit 303 Ringen für die nationalen Titelkämpfe qualifiziert. In Hannover nun behauptete er sich mit 299,4 Ringen und einem 62. Platz im vorderen Drittel des Teilnehmerfeldes.