Von Josef Maier

Diese Woche wird als die schwärzeste in die traditionsreiche Vereinsgeschichte des TSV von 1860 München eingehen. Erst am Dienstag der schockierende Sturz aus der 2. Bundesliga, doch am Freitag kam es noch dicker - Hasan Ismaik macht weiter, zumindest irgendwie.Der jordanische Milliardär zahlt nicht mehr für die dritte Liga, lässt die "Löwen" verhungern. Aber er will trotzdem noch mitmischen. Es wird deshalb weiter selbstherrliche Facebook-Posts aus der Wüste geben. Das Dahinsiechen an der Grünwalder Straße nimmt somit kein Ende. Dabei kann dieser Verein nicht mehr. Viele hatten gehofft, dieser 2. Juni 2017 würde zum neuen Geburtstag werden, ähnlich dem Gründungsdatum 17. Mai 1860.Wenn Hasan Ismaik nur ein bisschen etwas an diesem Verein liegt, dann geht er. Und alle, die sonst noch irgendwelche Ämter im Verein haben, gehen mit. Es gibt keine Alternative zur Insolvenz, zum radikalen Schnitt, zum Neustart. Schluss mit all dem Gequatsche! Daniel Bierofka ist der einzige echte "Löwe", der bleiben kann. Er hat genügend junge Talente in der Regionalliga-Elf großgezogen, die jetzt den Verein auf dem Platz repräsentieren müssen. Die vielen, vielen Fans, die Sechzig immer noch hat (nicht die randalierenden Idioten vom Dienstag aus der Nordkurve), werden ihren Klub weiter unterstützen. Ein Zuschauerrekord würde in der Regionalliga den nächsten jagen. Der 2. Juni 2017 ist nicht das Datum für den Neubeginn geworden, hoffentlich wird's ein anderer Tag im Juni.josef.maier@oberpfalzmedien.de