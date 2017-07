(pebr/psdr) Sie kraulten, radelten und rannten. Beim Staffeltriathlon an der Hans-Scholl-Realschule am Dienstag traten 156 Teams mit je 3 Mitgliedern an. Mit dabei: die Hans- und Sophie-Scholl-Realschulen, das Augustinus-Gymnasium, das Kepler-Gymnasium, die Lobkowitz-Realschule Neustadt/WN und die Realschule Vohenstrauß. Start war im Hallenbad der Realschule. Nach 125 Metern im Becken übergab der Schwimmer des Teams an den Radfahrer. Auf diesen wartete die vier Kilometer lange Flutkanalrunde bis zur Schirmitzer Brücke und zurück. Als Letzter war der Läufer an der Reihe, der die 1200 Meter lange Strecke durch den Max-Reger-Park meisterte. Ziel war der Realschulsportplatz. Bild: Dreßler