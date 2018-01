Beim Bezirksfinale der Schulen in der Disziplin Langlauf kommt echtes "Winter-Feeling" auf: Elf Schulmannschaften aus der Region nehmen am Wettkampf im Hohenzollern-Stadion am Arber teil - und bringen etliche Medaillen mit nach Hause.

Ergebnisse Altersklasse IV, Mädchen:



Platz 1: Sophie-Scholl-Realschule Weiden; Platz 2: Gymnasium Neustadt.



Altersklasse III, Mädchen:



Platz 1: Realschule Neustadt; Platz 2: Sophie-Scholl-Realschule Weiden.



Altersklasse IV, Jungen:



Platz 1: Gymnasium Neustadt; Platz 2: Mittelschule Lam.



Altersklasse III, Jungen:



Platz 1: Hans-Scholl-Realschule Weiden; Platz 2: Gymnasium Bad Kötzting.



Altersklasse IV, Mix:



Platz 1: Realschule Furth im Wald; Platz 2: Augustinus-Gymnasium Weiden. (exb)

Mit zwei Bussen machten sich die Schulmannschaften der Lobkowitz-Realschule Neustadt, des Gymnasiums Neustadt, des Augustinus-Gymnasiums Weiden sowie der Hans- und Sophie-Scholl-Realschule Weiden auf den Weg zum Hohenzollern-Stadion am Arber."Diese Veranstaltung soll Kinder zum Langlauf-Sport bringen und vor allem Freude bereiten. Sie ist in erster Linie eine Schulsport-Veranstaltung, die dem Breitensport dient", sagte Bezirksobmann Josef Baumann. Der ständige Schneefall, die eingeschränkte Sicht und der teilweise sehr tiefe Untergrund brachten allerdings einige Schüler bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Sie mussten einen anspruchsvollen, zwei Kilometer langen Rundkurs mit einigen Technik-Elementen wie Bergauf-Slalom, Achter und Bodenwellen meistern.Die zwei besten Teams einer Kategorie qualifizierten sich für das Landesfinale, welches von 29. bis 31. Januar in Finsterau/Mauth stattfinden wird - mit dabei sind unter anderem die Schüler der Hans-Scholl-Realschule. Seit der fünften Klasse trainieren diese zweimal wöchentlich im Wahlfach Skilanglauf/Triathlon. Inzwischen besuchen sie die achten und neunten Klassen - und haben es endlich geschafft: Mit einem ersten Platz im Bundesfinale qualifizierten sie sich in der Klasse "Jungen III" und dürfen damit die Oberpfalz beim Landesfinale im Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" vertreten.Die geschlossene Mannschaftsleistung der Schüler, von denen keiner Skilanglauf auf Vereinsebene betreibt, überzeugte. Sogar die eine oder andere Mannschaft mit einem Leistungssportler konnten sie so in den Wind stellen. Nun geht es zum Landesfinale nach Finsterau.Im kommenden Jahr findet das Bezirksfinale wieder in der Region statt - nämlich auf der Silberhütte. Bezirksobmann Josef Baumann hofft, dass sich viele Schulen mit ihren Mannschaften anmelden und auch im nächsten Jahr alles so reibungslos ablaufen wird.