Neues Tor für Wolfgang Hesl: Der Keeper aus Schwarzenfeld (Kreis Schwandorf), der zuletzt beim Zweitligisten Arminia Bielefeld unter Vertrag stand, wechselt zu den Würzburger Kickers. Dies teilte der Zweitliga-Absteiger am Sonntagabend mit. Hesl (31) soll die neue Nummer 1 bei den Unterfranken werden. Der Oberpfälzer war vor zwei Jahren von der SpVgg Greuther Fürth zur Arminia gewechselt.

Hesl erhält beim Drittligisten einen Vertrag bis 2019. "Wolfgang hat in seiner bisherigen Karriere alles gesehen und bringt reichlich Erfahrung aus dem Profibereich mit", teilte Kickers-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer mit. Bei der Arminia stand Hesl in 59 Partien im Tor, insgesamt kann er auf 133 Partien in der 2. Bundesliga sowie auf 19 Einsätze im deutschen Oberhaus zurückblicken. Sauer sagte zudem: "Wolfgang kann der Mannschaft nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz helfen. Und seine sportliche Klasse ist ebenso unbestritten wie seine Führungsqualitäten."