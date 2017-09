Schweinfurt für Weidener Gut-Holz-Kegler eine Nummer zu groß

Schweinfurt zu stark für Weiden

Weiden . (otr) Trotz einer sehr ansprechenden Gesamtleistung unterlag der SKC Gut Holz SpVgg Weiden auf eigener Bahn dem ESV Schweinfurt mit 3:5 (3489:3604). Den mit Christian Rennert (666) und Manuel Büttner (641) überragend besetzten Gästen war einfach nicht beizukommen. Der ESV, der in dieser Verfassung sicher um den Meistertitel mitspielen wird, war für die Weidener Kegler schlichtweg eine Nummer zu groß. Mit einem Ergebnis, wie es in der 2. Bundesliga noch keine Mannschaft am "Wasserwerk" gespielt hat, drehte der ESV souverän ein Spiel, in dem es anfänglich gar nicht so gut für sie aussah.Nachdem Markus Schanderl (608) und Michael Gesierich (599) sich sicher gegen Markus Krug (571) und Daniel Eberlein (524) durchgesetzt hatten, keimte bei einem Vorsprung von 112 Holz Hoffnung auf. Allerdings wusste man, dass die Gäste im Mitteldurchgang mit dem 700er-Spieler Christian Renner ein heißes Eisen im Feuer haben. Mit 666 Holz bestätigte der auch die in ihn gesetzten Erwartungen. Da konnte einem sein Gegner Martin Fürst trotz akzeptabler 569 Holz leidtun. Renner hatten die Weidener auf der Rechnung, die nicht minder sensationellen 641 Holz von Manuel Büttner waren aber nicht einkalkuliert. David Junek mühte sich redlich und bewies ebenso wie Fürst, "dass er es drauf hat".Schweinfurt glich im Mitteldurchgang auf 2:2 aus und machte nach Kegelpunkten aus einem Rückstand von 112 Holz einen Vorsprung von 49 Holz. Dass da auf Stefan Heitzer und Thomas Immer eine schwere, vielleicht sogar unlösbare Aufgabe wartete, war klar. Die große Chance auf einen Auswärtssieg beflügelte die Gäste. Holger Hubert und Andreas Ruhl spielten beide 601 Holz. Zwar musste sich Ruhl dem glänzend aufgelegten Thomas Immer mit 3:1 bei 604 Holz geschlagen geben, aber für Stefan Heitzer war Hubert eine Nummer zu groß. Beim 3:3-Endstand profitierten die Gäste vom klaren Vorsprung von 115 Holz bei den Kegelpunkten und verbuchten zwei weitere Mannschaftspunkte und damit den ersten Saisonsieg.Einzelergebnisse:Markus Schanderl - Markus Krug: (158:157, 149:145, 172:132, 129:137) 608:571 - Satzpunkte: 3:1 - Mannschaftspunkte: 1:0; Michael Gesierich - Daniel Eberlein: (165:145, 152:120, 140:128, 142:131) 599:524 - 4:0 - 2:0; Martin Fürst - Christian Rennert: (124:183, 169:162, 150:152, 126:169) 569:666 - 1:3 - 2:1; David Junek - Manuel Büttner: (148:157, 127:149, 151:158, 151:177) 577:641 - 0:4 - 2:2; Stefan Heitzer - Holger Hubert: (137:160, 125:151, 123:140, 147:150) 532:601 - 0:4 - 2:3; Thomas Immer - Andreas Ruhl: (153:147, 168:164, 131:145, 152:145) 604:602 - 3:1 - 3:3; Kegelpunkte: 3489:3604 - Voll: 2260:2308 - Abräumen: 1229:1296 - Satzpunkte: 11:13 - Mannschaftspunkte: 3:5