Die Akteure des FC Weiden-Ost schwitzen bereits wieder im Training. Für die neue Serie reden die Verantwortlichen nicht lange um den heißen Brei herum: Die Kreisliga-Mannschaft von Trainer Peter Kämpf soll diesmal den Aufstieg packen. Auch für die "Zweite" gibt es ein klares Ziel.

Zwei Abgänge

Keine Zittersaison

Die beiden Herrenmannschaften des FC Weiden-Ost haben die Vorbereitung auf die neue Saison 2017/18 wieder aufgenommen. In dieser hat sich insbesondere die erste Mannschaft hohe Ziele gesteckt. Nachdem in den letzten drei Jahren einmal der dritte und zweimal der vierte Platz heraussprang, will man dieses Jahr das Thema Aufstieg in Angriff nehmen. Platz eins oder zwei ist somit das erklärte Ziel. Hierfür wird die Generation um Benedikt Sichert, Jakob Siegert, Michael Werner, Nikolai Schuller, David Hofmeister und Julian Weig, die mittlerweile seit zwei, drei Jahren im Herrenbereich Erfahrungen sammeln konnte, noch mehr in die Verantwortung genommen. Selbstredend wird auch der Rest des Kaders seinen Beitrag leisten müssen, damit dieses Ziel erreicht werden kann.Große Stücke setzt man zudem auf die weiteren Neuen. Vom ASV Neustadt/WN kehrt Mittelfeldspieler Valerian Ginder zurück zum FC Ost. Aus Creußen hat sich Thomas Skora, der mittlerweile beruflich in Weiden tätig ist, den Ostlern angeschlossen. Vom SV Etzenricht stößt Marco Lorenz zu den Weidenern. Er soll seine Erfahrungen zusätzlich als Co-Trainer an die junge Generation weitergeben. Aus dem eigenen Nachwuchs kommen Moritz Kamm, Oli Bartosch und Stefan Kick nach. Außerdem sollen die End-Jahrgänge Mirko und Tom Griesbeck sowie Noah Forster erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln.Neben den Zugängen gibt es auch zwei Abgänge zu verbuchen. Waldemar Welsch kehrt zu seinem Heimatverein FC Freihung zurück. Adrian Gehrig schließt sich zukünftig dem Ligakonkurrenten SV Anadoluspor Weiden an. Der Verein wünscht beiden Spielern eine gute Zukunft. Für die Kreisklassen-Elf geht es nach den negativen Erfahrungen der letzten Saison zunächst darum, möglichst schnell den Klassenerhalt perfekt zu machen.