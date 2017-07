Der FC Roggenstein steht wieder im Training und hat schon zwei Testspiele absolviert. Beim SV Griesbach (Kreisklasse) gab es ein 2:2, gegen den TSV Neunkirchen (B-Klasse) gewann der FCR mit 4:2. Der A-Klassen-Aufsteiger wird am Sonntag daheim seinen letzten Test gegen den SV Pullenried austragen, bevor zum Saisonstart am 30. Juli der SV Schönkirch in Roggenstein seine Visitenkarte abgibt. Ziel in der neuen Klasse ist der Ligaverbleib. Es konnten sechs Neuzugänge gewonnen werden, außerdem ist Kerstin Harrer neue Betreuerin der Elf. Das Foto zeigt von links: Kerstin Harrer (Betreuerin), Johann Lindner (Vorsitzender), Enrico Voigt, Alwin Hlina, Heiko Zintl, Sebastian Steinbach, Tobias Wipper, Michael Merkl (Trainer). Auf dem Foto fehlt Vitek Iwaschenkow. Bild: jl