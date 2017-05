Toller Erfolg für Thomas Sparrer: Bei der 50. Antigue Sailing Week ging der Vorsitzende des Yachtclubs Weiden in einer Einzelbuchercrew als Skipper an den Start und holte sich den Klassensieg. Das Jubiläum der Segelwoche brachte über 150 Crews aus 26 Nationen ins Segler-Mekka der Karibik, auf die Insel Antigua. Die Yachten zwischen 24 und 115 Fuß Länge starteten in 16 Klassen, unterteilt in A und B (Racer und Cruiser/Charteryachten).

Die 46 teilnehmenden Charteryachten waren in vier Klassen eingeteilt, die größte Klasse war Bareboat Class 1 mit 18 baugleichen Schiffen vom Typ Sun Odyssey 509, immerhin 15 Meter lang und mit bis zu 10 Seglern besetzt. In dieser Einheitsklasse wurde nicht nach berechneter Zeit gesegelt, die Reihenfolge des Zieleinlaufs war gleichzeitig die Platzierung.Am ersten Regattatag segelte die KH+P Bavastro unter Skipper Sparrer zum ersten Tagessieg, nachdem die in Führung liegenden beiden Boote eine Bahnmarke zu früh in Richtung Ziel abgebogen waren. Dass dieser Platz nicht unverdient war, zeigte sich am zweiten Regattatag, als in beiden Läufen wieder der erste Platz ersegelt werden konnte.Weniger gut lief es am dritten Tag mit zwei vierten Rängen. Nach dem Ruhetag starteten die Segler der Bavastro, die sich erst wenige Tage vorher auf St. Martin kennengelernt hatten, voll motiviert und wollten sich die Gesamtführung nicht nehmen lassen. Doch im ersten Tageslauf lief es noch schlechter als zuvor, ein 7. Platz ließ den Vorsprung weiter schmelzen. Im zweiten Lauf gab es in der Startphase eine Kollision mit einem anderen Schiff. Das Rennen um den ersten Platz schien entschieden.Während der Großteil der Flotte an Backboard unter Land aufkreuzte, segelte das Team der KH+P Bavastro aber auf der Steuerbordseite aufs offene Meer und nutzte den freien Wind. Mit einem zweiten Platz im 7. Lauf betrug der Vorsprung wieder fünf Punkte. Da das schlechteste Ergebnis gestrichen wurde, zählte der 7. Platz des ersten Tageslaufs nicht.Im letzten Lauf segelte Sparrer auf Sicherheit. Mit dem 2. Platz war der Gesamtsieg der Klasse in trockenen Tüchern. Bei der Siegerehrung wurde bekannt, dass sich der Weidener zusätzlich zum Gewinn der Klasse auch den zweiten Platz von allen 46 Charteryachten und den Pokal "Best German Yacht" verdient hatte.