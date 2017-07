Der Yachtclub Weiden zeichnete für die Austragung der dritten Regatta der Ostbayerischen Jugendliga verantwortlich. Bis vor zwei Jahren konnten an dieser überregionalen Regatta nur die kleinsten Boote, die sogenannte Optimisten, teilnehmen. Inzwischen stellen sich auch Laser und 420er der Wertung im fairen seglerischen Wettkampf.

Neugierige Zuschauer, aufgeregte Eltern und Betreuer beobachteten auf dem Brückelsee bei Wackersdorf ein Regattafeld der Superlative mit insgesamt 30 Booten: 22 Optis, fünf Laser und drei 420er. Die guten Wettkampf- und Wetterbedingungen sorgten dafür, dass die jungen Segler bis zum frühen Nachmittag drei Wertungsläufe zügig hintereinander absolvieren konnten.Der Sieg in der Wertung der Optimisten ging an Simon Folger vom Segelclub Ratisbona Regensburg, gefolgt von Jakob Denzler (ebenfalls SCRR) auf Platz zwei und Lennart Stimmler vom Steinberger Yachtclub auf Platz drei. Die Wertung Laser/420er gewann Jonas Hummel im Laser 4.7 vom Steinberger Yachtclub. Hier kamen Philipp Müßig und Constanze Wagner von der Regensburger Segelsportgemeinschaft Brückelsee im 420er auf den zweiten und Lukas Hummel aus Steinberg auf dem Laser Radial auf Rang drei.Beste Segler des Weidener Yachtclubs waren Julius Schmidt mit Platz elf in der Wertung der Optis sowie Emily Müller und David Neumann mit Platz vier im 420er.