Im Derby läuft nicht viel zusammen, als es aber wirklich drauf ankommt, sind die Volleyballerinnen der SG Weiden Vohenstrauß richtig da.

Beim Landesliga-Heimspieltag feierten die Volleyballerinnen des SC Memmelsdorf einen wichtigen Tiebreak-Sieg gegen den SC Memmelsdorf, im Oberpfälzer Derby gegen den VC Schwandorf kassierten sie eine 0:3-Niederlage.Nachdem das Hinspiel in Schwandorf knapp 2:3 verloren wurde, war das Ziel, dieses Mal den Spieß umzudrehen. Der erste Satz begann verheißungsvoll und die Damen der SG erspielten sich Mitte des Satzes eine 15:12-Führung, am Ende verloren sie diesen Abschnitt aber doch mit 24:26. Auch der zweite Satz verlief bis zum Stand von 21:21 ausgeglichen. In der Schlussphase überzeugten die Schwandorferinnen durch starkes Abwehrverhalten und konnten dadurch die langen Ballwechsel für sich entscheiden. Die Gäste gewannen mit 25:21 und holten auch Abschnitt drei mit 25: 17.Anschließend folgte das für den Tabellenplatz wichtige Spiel gegen die Mannschaft aus Memmelsdorf. Durch konzentriertes Spiel hatte die SG den Gegner in den ersten zwei Sätzen im Griff und entschied diese jeweils mit 25:19 für sich. In der Anfangsphase des dritten Satzes geriet die SG früh mit 3:13 in Rückstand und verlor diesen Abschnitt mit 19:25. Auch der stark umkämpfte vierte Satz ging knapp mit 23:25 verloren. Man merkte der SG den großen Kräfteverschleiß nach nun sieben gespielten Sätzen an. Der Tiebreak musste die Entscheidung in diesem wichtigen Spiel bringen. Die SG-Damen mobilisierten nochmal alle Kräfte und gewannen mit 15:11. Mit diesem 3:2 konnte die SG in der Tabelle am SC Memmelsdorf vorbeiziehen und belegt derzeit den fünften Rang. SG Coach Waldemar Deka konnte an diesem Wochenende auf den gesamten Kader zurückgreifen.Es spielten Magdalena Bauer, Sophie Breinbauer, Corinna Dengl, Andrea Grünbauer, Ellen Heimburger, Denitsa Peeva, Christina Rathgeber, Sarah Slama, Hannah Soderer, Lea Wagner und Lotta Weiß.Auch die Herren der SG Weiden/Vohenstrauß konnten Punkte holen: Sie gewannen das erste Spiel mit 3:0 gegen den VC Kallmünz-Burglengenfeld II und befinden sich nun auf Platz 5 in der Tabelle. Das zweite Spiel verloren sie allerdings 0:3 gegen den TUS Schnaittenbach.