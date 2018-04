Bitterer Saisonabschluss für die Schachspieler des SK Weiden. Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft müssen in den sauren Apfel des Abstiegs beißen.

Der SK Weiden I trat zum letzten Spieltag in der Regionalliga Nordost beim SC Erlangen II an. Die Weidener rechneten sich gegen die Spitzenmannschaft aus Erlangen nicht viel aus, glaubten sich aber als bis dato Achtplatzierter bezüglich des Abstieg schon auf der sicheren Seite. Bei der 2:6-Niederlage konnten nur Josef Schlaffer (1) sowie Mladen Dvornic und Grigorij Moroz (je 0,5) punkten.Die letzte Runde in der Landesliga Nord verlief nicht im Sinne der Weidner. Überraschend konnte sich der TSV Bindlach Aktionär II vor dem Abstieg retten. Damit steigen aus der Landesliga Nord zwei Vereine, der SK Zirndorf und SC Forchheim II, in die Regionalliga Nordost ab. Das bedeutet, dass der SK 07 nach nur einem Jahr wieder den Weg in die Oberpfalzliga antreten muss.Der SC Erbendorf zeigte sich der zweiten Mannschaft des SK 07 klar überlegen und gewann sein Heimspiel verdient mit 6:2. Für Weiden waren erfolgreich: Eduard Lotter und Ernst Fischer (je 0,5) sowie Kurt Vogel. Nach dieser weiteren Niederlage steht der Abstieg der 2. Mannschaft fest. Sie muss in der nächsten Saison in der Kreisliga I Nord antreten.