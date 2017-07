Die Judoabteilung des FC Weiden Ost nahm an den Sommer Special Olympics Bayern in Hof teil. Die Judoka Selina Römisch, Ludwig Scharnagl und Nicolas Friedl traten in den Kategorien Einzel, offene Klasse ohne Gewichtseinschränkung sowie als Team für ihre Sparte an. Sie holten dabei zweimal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze.

Im Einzel waren Friedl und Scharnagl in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm vertreten. Während sich Friedl mit Blitzsiegen Gold sicherte, errang Scharnagl mit einem Sieg und einer Niederlage die Bronzemedaille. Römisch sicherte sich mit einem Körperwurf den Sieg. Dabei verletzte sie sich aber an der Hand und konnte im nächsten Kampf nicht antreten.In der offenen Klasse am zweiten Wettkampftag gelangen Friedl mit einem Schulterwurf zwei Blitzsiege. Gegen die wesentlich schwereren Gegner (95 und 86 Kilogramm) ging er jeweils über die Kampfzeit, musste sich aber nach Punkten geschlagen geben und sicherte sich Bronze.Auch Römisch gelang mit einem Schulterwurf ein Blitzsieg, im zweiten Kampf unterlag sie. Als Zweite der Gruppe B trat sie gegen die Erste der Gruppe A an. Auch die besiegte Römisch mit einem Körperwurf und stand schließlich im Finale. Dort unterlag sie durch einen Konter und musste sich mit Silber zufrieden geben. Am dritten Tag bildeten Römisch, Scharnagl und Friedl die Mannschaft "Tiger". Außerdem dabei waren Otto Neubert (Harteck München), Benedikt Tröger (München), Stefan Oppelt (Rott am Inn) und Alessia Schmidt (München). In der ersten Runde hieß es "Tiger" gegen "Panther". Der Wettkampf endete mit 6:3 für das "Tiger"-Team.In der zweiten Runde traten die "Tiger" gegen das "Löwen"-Team an. Auch hier siegten sie mit 6:3. Danach trat das "Tiger"-Team gegen die "Leoparden" an. Die Runde endete mit einem 5:3-Sieg für die "Tiger". Im Finale trafen sie erneut auf die "Leoparden". Beim Stand von 4:4 lag es an Selina Römisch, im letzten Kampf zu gewinnen und den Mannschaftssieg einzufahren.Die letzte Runde forderte ihr alles ab: Mit viel Kampfgeist gelang ihr eine Warza-ari-Wertung (halber Punkt), gleich darauf die zweite. Nach einem gegnerischen Festhalter-Ansatz gab der Konkurrent auf. Die Mannschaft holte Gold. Bei der Siegerehrung nahmen die Sportler den Lohn für ihre Leistungen entgegen.