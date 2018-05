Die Jungs brauchen natürlich auch einen erstklassigen Trainer: Wenn das "Team Bananenflanke" am Sonntag, 3. Juni, um 15 Uhr am Weidener Wasserwerk gegen die tschechischen Legenden um Pavel Nedved und Jan Koller spielt, dann wird ein prominenter Coach die Anweisungen geben. Markus Weinzierl, lange Jahre beim SSV Jahn und dem FC Augsburg erfolgreich, und bis vor einem Jahr Trainer auf Schalke, sitzt auf der Bank. Der Straubinger Weinzierl wird die Mannschaft um Kapitän Tobias Schweinsteiger, Benny Lauth, Michi Hofmann, Andi Wolf oder Ivan Klasnic einstellen. "Markus ist schon immer ein Freund unseres Projekts", sagt Ben Rückerl, der die Benefizpartie in weiden mitorganisiert. Er habe sich sofort bereiterklärt mitzumachen. Mit den Eintrittsgeldern aus der Partie in weiden sollen die sozialen Anliegen der "Bananenflanker" - sie ermöglichen geistig behinderten Kinden, Sport zu treiben - unterstützt werden. Auch die tschechischen Legenden bekommen ein Teil des Geldes für soziale Projekte. Eine Sitzplatzkarte für dieses Spiel kostet 20 Euro, eine Stehplatzkarte 12 Euro. An der Tageskasse wird es genügend Tickets geben.

Die Mannschaft der "Bananenflanker" ist derweil noch nicht komplett. Die Organisatoren arbeiten noch daran, weitere prominente Namen in die nördliche Oberpfalz zu locken.