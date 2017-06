Der Spielausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat die Spielpläne für die Bayernliga-Saison 2017/2018 festgelegt. Knüppelhart trifft es gleich den Aufsteiger DJK Gebenbach.

Die Derby-Termine 2017 im Überblick:

Die Truppe von Faruk Maloku muss am 1. Spieltag zum Regionalliga-Absteiger und Malokus Ex-Verein SpVgg Bayern Hof reisen. Ebenfalls auswärts muss die SpVgg SV Weiden mit Neu-Trainer Stefan Fink ran: Beim TSV Großbardorf geht es um die ersten Punkte. Heimrecht genießen dagegen der FC Amberg (gegen SV Erlenbach) sowie die DJK Ammerthal (gegen TSV Aubstadt).Zum Eröffnungsspiel in der Bayernliga Nord empfängt der SC Eltersdorf am Freitag, 14. Juli, (19 Uhr) den FSV Erlangen-Bruck. „Beide Vereine liegen nur etwa 500 Meter Luftlinie auseinander. Mehr Derby geht nicht! Dieses Duell hat immer viele Zuschauer angelockt. Jetzt ist Bruck nach zwei Jahren in der Landesliga wieder zurück in der Bayernliga. Das wird eine heiße Kiste“, blickt Nord-Spielleiter Thomas Unger voraus. Die weiteren Bayernliga-Partien des ersten Spieltags finden am 15./16. Juli statt. Der letzte Spieltag steigt am 18. Mai 2018.Die Partien des 1. Spieltags (14. bis 16. Juli) der Bayernliga Nord im ÜberblickSC Eltersdorf - FSV Erlangen-Bruck (19 Uhr)- SV Erlenbach/Main (14 Uhr)SpVgg Bayern Hof -(14 Uhr)SpVgg Ansbach - DJK Don Bosco Bamberg (15 Uhr)Würzburger FV - 1. FC Schweinfurt 05 II (15 Uhr)1. FC Sand - FC Würzburger Kickers II (15 Uhr)SpVgg Jahn Forchheim - SV Viktoria Aschaffenburg (15 Uhr)TSV Großbardorf -(16 Uhr)- TSV Aubstadt (15 Uhr)Freitag, 11. August: SpVgg SV Weiden - DJK Ammerthal (19 Uhr)Dienstag, 15. August: DJK Ammerthal - DJK Gebenbach (18.30 Uhr)Freitag, 29. September: SpVgg SV Weiden - FC Amberg (19 Uhr)Dienstag, 3. Oktober: FC Amberg - DJK Ammerthal (15 Uhr)Dienstag, 3. Oktober: SpVgg SV Weiden - DJK Gebenbach (15 Uhr)Samstag, 7. Oktober: FC Amberg - DJK Gebenbach (14 Uhr)Sonntag, 26. November: DJK Ammerthal - SpVgg SV Weiden (14 Uhr)