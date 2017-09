In der A-Klasse Ost hat die SG Waidhaus/Pfrentsch (1./19 Punkte) den Vorsprung ausgebaut. Während der Spitzenreiter am achten Spieltag beim SV Schönkirch (13./5) mit 6:0 gewann, blickt die SG Wurz/Neuhaus (3./15) auf ein punktloses Wochenende zurück. Nach dem 2:3 am Freitag im Nachholspiel beim FC Roggenstein (8./11) gab es am Sonntag eine 1:3-Einbuße bei der DJK Neukirchen/St. Chr. (4./13). Neuer Zweiter ist der TSV Püchersreuth (2./17), der ebenfalls zwei Mal im Einsatz war und sechs Zähler einfuhr: Der TSV siegte 5:3 gegen den Tabellenletzten FC Luhe-Markt II (14./4) und 3:0 bei der SpVgg Schirmitz II (11./9).

SV Schönkirch 0:6 (0:1) Waidhaus/PfrentschTore: 0:1 (45.) Christoph Schwarzmeier, 0:2 (55.) Jakub Krcal, 0:3 (58.) Peter Tretter, 0:4 (69.) und 0:5 (71.) Thomas Florus, 0:6 (88.) Jakub Krcal - SR: Reinhard Marschick (SV Kohlberg) - Zuschauer: 40Die Gäste kamen als klarer Favorit nach Schönkirch. Sie dominierten von Beginn an, doch erst kurz vor der Pause gelang Christoph Schwarzmeier das 1:0. Der SVS hatte in der ersten Halbzeit nur eine Kontermöglichkeit. Nach der Pause reichten zwei Doppelschläge durch Jakub Krcal (55.) und Peter Tretter (58.) sowie Thomas Florus (69./71.), um die Partie zu entscheiden. In der 88. Minute markierte Krcal das Tor zum 6:0-Endstand.VfB Thanhausen 5:0 (1:0) DJK Neustadt/WN IITore: 1:0 (20.) und 2:0 (53.) Dominik Göhl, 3:0 (57.) und 4:0 (60.) Wolfram Richtmann, 5:0 (90.+1/Foulelfmeter) Patrick Schwamberger - SR: Cafer Uludag (SV Waldau) - Zuschauer: 80(csc) Der VfB hatte bis zur Halbzeit die klareren Chancen, es reichte aber nur zu einem Tor durch Dominik Göhl. Gleich nach der Pause hatten die Gäste Pech mit einem Lattenschuss. Davon wachgerüttelt machte die Heimelf wieder Druck und baute erneut durch Göhl die Führung aus. Nach dem Doppelschlag von Wolfram Richtmann war das Spiel entschieden. In der Nachspielzeit verwandelte Patrick Schwamberger einen Foulelfmeter zum 5:0-Endstand.SpVgg Schirmitz II 0:3 (0:1) TSV PüchersreuthTore: 0:1 (32.) und 0:2 (65.) Andreas Burkhard, 0:3 (74.) Daniel Zahn - SR: Hans Fischer (Tännesberg) - Zuschauer: 40(du) Der TSV Püchersreuth war für die Mannschaft von Spielertrainer Alexander Hermann eine Nummer zu groß. Die Gäste zeigten die reifere Spielanlage und hatten im zweifachen Torschützen Andreas Burkhard den besten Spieler in ihren Reihen. Der TSV ging als verdienter Sieger vom Platz.SV Floß 0:3 (0:2) VfB RothenstadtTore: 0:1 (14.) Eduard Lenz, 0:2 (15.) und 0:3 (64.) Sebastian Schwarzer - SR: Markus Burger (TSV Waldershof) - Zuschauer: 60(mac) Vier bis fünf herausgespielte Chancen im gesamten Spiel reichen einfach nicht! Der SV Floß hatte zwar mehr Spielanteile, wirkte insgesamt aber wie gehemmt. Rothenstadt war bei den wenigen Vorstößen wesentlich effektiver und nutzte im ersten Durchgang zwei kapitale Abwehrfehler zur Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel konnte man den Flossern das Bemühen nicht absprechen. Jedoch nutzte der VfB eine Unachtsamkeit bei einem Standard, um die Führung auszubauen.DJK Neukirchen 3:1 (2:1) SG Wurz/NeuhausTore: 0:1 (3.) Manuel Windschiegl, 1:1 (6.) Heiko Nickl, 2:1 (33.) Christoph Böhmler, 3:1 (90.) Mario Baier - SR: Alexander Kühner (JFG Oberpfälzer Grenzlandelf) - Zuschauer: 40 - Gelb-Rot: (65.) Dominik Auer (DJK)(pi) Die DJK Neukirchen hat sich durch den verdienten Sieg auf den vierten Platz vorgearbeitet. Der Erfolg stand jedoch bis kurz vor Schluss auf des Messers Schneide. Die Gäste setzten immer wieder gefährliche Konter. Gut, dass die DJK mit Thomas Wittmann einen prächtig aufgelegten Schlussmann hatte. Vor dem entscheidenden Treffer durch Mario Baier hatte der DJK-Spielertrainer sein Team mit zwei Glanzparaden vor dem Ausgleich bewahrt.FC Roggenstein 4:4 (3:3) FC Luhe-Markt IITore: 1:0 (1.) Vitek Iwaschenkow, 2:0 (9.) Patrick Meierhöfer, 3:0 (14.) Vitek Iwaschenkow, 3:1 (17./Foulelfmeter) Christopher Mayer, 3:2 (36.) Tobias Kick, 3:3 (43.) Josip Piskovic, 4:3 (59.) Stefan Eiglmeier, 4:4 (85.) Matthias Wildbrett - SR: Michael Ugur (FC Weiden-Ost) - Zuschauer: 30 - Gelb-Rot: (69.) Vitek Iwaschenkow, (90.) Tobias Wipper (beide (FCR)(jl) Die Heimelf startete fulminant und lag bereits nach 14 Minuten mit 3:0 in Front. Als Luhe in der 17. Minute per Foulelfmeter der Anschlusstreffer gelang, stellten die Roggensteiner das Fußballspielen ein und die Gäste glichen bis zur Pause zum 3:3 aus. Eiglmeier (59.) traf per Freistoß zum 4:3, vergab aber danach zwei Riesenchancen zur Entscheidung. Das rächte sich: Wildbrett traf in der 85. Minute zum 4:4 Endstand.SpVgg Moosbach 3:5 (0:3) SpVgg Vohenstrauß IIITore: 0:1 (4.) Luca Kraus, 0:2 (30./ Foulelfmeter) Tobias Hölzl, 0:3 (38.) Waldemar Widiker, 1:3 (58.) Tobias Kraus, 1:4 (68.) Christian Rewitzer, 2:4 (40./Foulelfmeter) Manuel Hermann, 2:5 (76.) Stefan Gmeiner, 3:5 (82.) Jakub Hradek - SR: Andreas Frieser (SV Kohlberg) - Zuschauer: 55(gi) Moosbach wollte nach zwei sieglosen Spielen die Wende einleiten, doch das Vorhaben konnte nicht in die Tat umgesetzt werden. Bereits zur Pause führten die Gäste mit 3:0. Der beste Moosbacher, Tobias Kraus, verkürzte auf 1:3 und es kam Hoffnung auf. Aber zehn Minuten später stellte Christian Rewitzer wieder den alten Abstand her. Nach dem von Manuel Hermann verwandelten Foulelfmeter antworteten die Gäste mit dem fünften Tor. Der Vohenstraußer Sieg war verdient.