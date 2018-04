(bod) Für eine kleine Delegation der DJK Weiden ging es zu den Bayerischen Meisterschaften der Sportakrobatik ins oberfränkische Eggolsheim. Mit dabei waren das Schüler-Trio Emma Rivera, Christine Ebel und Katharina Kraus, sowie Sophia Hilburger und Valentina Strobl in der Nachwuchsklasse A2. Beide Formationen starteten in dieser Zusammensetzung erstmals auf einem Wettkampf und zeigten ihre neu einstudierten Choreografien. Ebenso ihren ersten Einsatz hatten Barbara Englhart und Lea Summerer, die gemeinsam mit Sophia Peter und Alexej Ebel das Kampfgericht unterstützten.

Im Wettkampfverlauf gab es Licht und Schatten. Das DJK-Damenpaar ging volles Risiko und schaffte einen schwierigen Aufgang auf die Schultern nicht. Der Sturz hatte einen hohen Punktabzug zur Folge, weshalb es nicht für das Treppchen reichte. Bei ihrem ersten gemeinsamen und Strobls erstem Wettkampf überhaupt kamen die beiden auf einen guten vierten Platz.In der Schüler-Klasse zeigten die drei DJK-Mädels eine außergewöhnliche Choreografie mit noch kleinen technischen Wacklern bei den Elementen. Sie kamen verdient auf den 2. Platz. Am Samstag, 28. April, findet ein nächster Höhepunkt für die Sportakrobatik-Abteilung statt. Beim "Tanz in den Mai" im Evangelischen Vereinshaus in Weiden dürfen die Mädchen einen Beitrag zum Abendprogramm leisten.