Ein Festzug zu Ehren des VfB bewegt sich durch Weiden-West. Die Teilnehmer feiern keine Meisterschaft, sondern einen Geburtstag: Der "Verein für Bewegungsspiele" ist 60.

Bei einem Jubiläumsgottesdienst gedachten die Mitglieder der Verstorbenen. In der Maria- Waldrast-Kirche lobte Pfarrer Peter Brolich Engagement und Durchhaltevermögen im Verein. Im Festzug ging es durch den Ort zurück zum VfB-Gelände, wo der Vorstand um Stephan Gollwitzer die Gäste zu einem Weißwurstfrühstück ins Zelt eingeladen hatte. Sechs Jahrzehnte seien eine beachtliche Zeit und Wegstrecke mit vielen Höhen und Tiefen, betonte Gollwitzer. Er dankte den Männern der ersten Stunde, von denen zwei anwesend waren: Georg Zetzl und Werner Rupp hatten den Verein mit gegründet.OB Kurt Seggewiß erinnerte an die 50er-Jahre, in denen viele Menschen der Arbeit wegen nach Weiden gekommen waren. Aufbruchstimmung sei spürbar gewesen. Auch die Ortsteile seien im Aufbau gewesen und hätten den Sport mit sich gebracht. "Wie hier beim VfB mit seinen vielen Sparten und der tollen Geselligkeit im Sportheim, das brachte Zusammenhalt", sagte Seggewiß. Schirmherr, Bürgermeister Lothar Höher stellte fest, er könnte zusammen mit Ehrenvorsitzendem Hans Weinhut ein Buch schreiben. Höher, seit vier Jahrzehnten dabei, habe tolle sportliche Leistungen erlebt. "Der VfB ist unbezwingbar", sagte er und überreichte eine persönliche Spende von 500 Euro an den Jubelverein.Einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft bestätigte für den Stadtverband für Leibesübungen Vorsitzender Reinhard Meier. Der Vorstand habe immer viel Wert auf die Jugendarbeit gelegt. Auch Ehrenpräsident Herbert Tischler hatte über 25 Jahre lang die Arbeit beim VfB. verfolgt, erinnerte nun an Aufstiegsfeiern und Meisterschaften, aber auch an Sturmschäden sowie an Maßnahmen wie Renovierung der Kegelbahn oder Neubau der Tennisanlage. "Heute habt ihr noch 250 Mitglieder, es waren schon einmal nahezu 600. Doch das gehört alles zu einem Verein".Eine gute Zusammenarbeit bestätigte Kartellvorsitzender Hans Jürgen Gmeiner den Delegierten des Sportvereins. "Ihr habt Marksteine im Kartell mitgesetzt, viel Arbeit geleistet, die man gar nicht sieht." Gisela Schießl überreichte für den befreundeten Geselligkeitsverein "Unter Uns eine Spende.