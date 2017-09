Wiedergutmachung ist für die SpVgg SV Weiden angesagt. Bei der erneut klaren 0:4-Auswärtsniederlage beim TSV Aubstadt am vergangenen Samstag wurde die Wasserwerk-Elf arg gerupft. Nur gut, dass mit der DJK Don Bosco Bamberg am heutigen Freitagabend (Anstoß: 19 Uhr) ein absoluter Lieblingsgegner der letzten Jahre im Sparda-Bank-Stadion auftaucht.

Vier Siege in vier Spielen und 12:0 Tore in den letzten beiden Jahren sprechen eine eindeutige Sprache - damit ist die SpVgg SV vom Papier her favorisiert, davon will Trainer Stefan Fink im Vorfeld aber nichts wissen: "Es wird eine sehr kniffelige Aufgabe für uns. Wir wissen um unsere Chance, mit einem Sieg ein wenig durchschnaufen zu können. Wir wollen druckvoll, aber mit Hirn auftreten."In der Tat bietet sich der SpVgg SV (9. Platz/12 Punkte), die aktuell eine völlig ausgeglichene Bilanz mit drei Siegen, drei Remis und ebenso vielen Niederlagen aufweist, eine gute Gelegenheit, den Abstand auf einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt zu vergrößern. Dazu erwartet Fink aber ein anderes Gesicht von seinem Team: "Wir waren in Aubstadt nicht bereit. Es kann nicht sein, dass wir nach nicht mal 60 Sekunden auswärts in einen Konter rennen. Ab dem 3:0 waren wir nicht mehr als ein Sparringspartner. Ich hoffe, dass wir zu Hause wieder ein anderes Gesicht zeigen."Bei der SpVgg SV gibt es wenige positive Neuigkeiten. Andreas Schimmerer (Bauchmuskelverletzung) und Marco Kießling (Urlaub) fallen weiter aus, dafür kehrt Martin Bächer nach seiner Hochzeit in das Aufgebot zurück. Die Frage, wer am gegen Bamberg zwischen den Pfosten steht, entscheidet sich kurzfristig. Dominik Forster wird erst im Laufe des Freitags von seiner Hochzeitsreise zurückerwartet. "Marko Smodlaka hat seine Sache ordentlich gemacht. Klar ist aber auch, dass Forster die klare Nummer eins ist und wenn er sich in der Lage fühlt zu spielen, wird er dies auch tun", gibt Fink einen Einblick in seine Planungen.