Die SpVgg SV Weiden musste am Dienstag in Forchheim eine deftige 1:4-Niederlage einstecken. An diesem Freitag erwartet Trainer Stefan Fink von seiner Elf ein anderes Spiel. Er fordert gegen Aschaffenburg eine Leistungssteigerung.

Wir müssen mehr dagegenhalten als zuletzt und nicht so nachlässig agieren. Nur dann ist etwas möglich. Wir sind klarer Außenseiter, wollen aber zu Hause weiter ungeschlagen bleiben. Stefan Fink, Trainer SpVgg SV Weiden

Endlich wieder ein Wochenend-Spiel, denkt man sich bei der SpVgg SV Weiden. Denn da ist die Wasserwerkelf noch ungeschlagen. Unter der Woche setzte es dagegen die zweite Niederlage dieser Spielzeit, welche nach dem 0:4 in Eltersdorf vor drei Wochen mit 1:4 bei der SpVgg Jahn Forchheim erneut deftig ausfiel.So hofft Trainer Stefan Fink, dass seine Elf an diesem Freitag um 19.30 im Sparda-Bank-Stadion wieder zur alten Form zurückfindet: "Wir müssen die 90 Minuten vom Dienstag schnell abhaken. Zu viele meiner Jungs sind nicht an die Leistungsgrenze gekommen, weswegen man sagen muss, dass wir im Kollektiv versagt haben. Ich erwarte heute eine klare Leistungssteigerung."Ob dazu die Viktoria aus Aschaffenburg der richtige Gegner ist, erscheint fraglich. Zwar trennt die beiden Kontrahenten in der Tabelle nur ein Punkt, die Saisonziele könnten aber unterschiedlicher nicht sein. Für die SpVgg SV zählt weiterhin jeder Zähler, um möglichst frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern, wogegen die Unterfranken mit aller Macht in die Regionalliga Bayern aufsteigen wollen."Wir müssen mehr dagegenhalten als zuletzt und nicht so nachlässig agieren. Nur dann ist etwas möglich. Wir sind klarer Außenseiter, wollen aber zu Hause weiter ungeschlagen bleiben," legt Fink die Marschroute fest. Sein Trainerkollege Jochen Seitz von Viktoria Aschaffenburg kann nur bedingt mit dem Saisonstart zufrieden sein. Ein Sieg heute ist schon fast Pflicht, um nicht den Kontakt zu den ersten Plätzen zu verlieren und zumindest wie in der letzten Spielzeit den zweiten Platz zu erreichen.In der folgenden Relegation unterlag der SV in zwei spannenden Spielen der U23 der SpVgg Greuther Fürth. Damit der ehemalige Regionalligist heuer erfolgreicher agiert, konnte der ohnehin starke Kader mit Christian Breunig von Alemannia Haibach verstärkt werden. Der zuverlässige Torjäger der letzten Bayernligaspielzeiten bildet zusammen mit Spielmacher Björn Schnitzer (sechs Saisontore) eine brandgefährliche Offensive. Die SpVgg SV ist also gewarnt, möchte sich aber im Vorfeld nicht kampflos geschlagen geben."Ich bin überzeugt, dass wir wieder ein anderes Gesicht als zuletzt zeigen. Wie immer wird eine gute Defensivarbeit der Schlüssel zu einem Punktgewinn werden. Mit diesem wäre ich auf jeden Fall zufrieden," so Fink. Dabei steht ihm bis auf Andreas Schimmerer (Bauchmuskelzerrung) das komplette Spielermaterial zur Verfügung. Auch Christoph Hegenbart rechtzeitig ist aus seinem Kurzurlaub zurück. Gute Vorzeichen also für die Schwarz-Blauen, um für eine Überraschung zu sorgen. Und zudem ist es ja ein Wochenend-Spiel.