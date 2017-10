Nach zwei Heimspielen geht es für die SpVgg SV Weiden wieder auf Reisen. Im letzten Auswärtsspiel der Hinserie tritt die Wasserwerkelf am Samstag um 14 Uhr bei der zweiten Mannschaft der Würzburger Kickers an.

Für Trainer Stefan Fink kommt der Partie bei den Unterfranken eine wichtige Bedeutung zu: "Der Vorsprung nach unten ist kleiner geworden, deswegen müssen wir jetzt wieder punkten. Unser September war mit sieben Punkten nicht so schlecht. Wenn wir im Oktober genauso viele Punkte holen, bin ich zufrieden. Die Konkurrenz rückt immer enger zusammen."Seit drei Spielen ist die SpVgg SV ohne vollen Erfolg. Aus den beiden Oberpfalzderbys gegen den FC Amberg (1:1) und die DJK Gebenbach (0:1) konnte die Mannschaft nur einen von sechs möglichen Zählern sammeln. "Wir waren in den Derbys nicht schlechter. Uns hat die Konstanz gefehlt und in einigen Situationen die Zielstrebigkeit", blickt Fink auf die beiden Vergleiche gegen die Vertreter aus dem Teilkreis Amberg zurück.Zwar belegen die Schwarz-Blauen weiterhin den 10. Tabellenplatz, der Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz, den die DJK Don Bosco Bamberg auf Rang 14 einnimmt, beträgt aber nur noch drei Punkte. Deswegen fordert Fink seine Schützlinge auf, in Würzburg ein anderes Gesicht zu zeigen als zuletzt: "Es gilt etwas mitzunehmen. Wir müssen wieder gut stehen und nach vorne mehr Durchschlagskraft zu entwickeln."Brisant macht die Aufgabe, dass der Gegner der Tabellennachbar der SpVgg SV Weiden ist. Die nur einen Punkt schlechter dastehenden Kickers warten seit vier Begegnungen auf einen dreifachen Punktgewinn. Der gute Saisonstart mit nur einer Niederlage aus den ersten acht Spielen ist mittlerweile aufgrund der Offensivschwäche (17 Treffer) verspielt. Der Trainer der jungen Reserve der Drittligamannschaft (Altersdurchschnitt 19,8 Jahre) ist mit Christian Demirtas ein ehemaliger Profi, der unter anderem bei Mainz 05 drei Jahre in der Bundesliga aktiv war.Kaum Änderungen gibt es im Weidener Kader. Andreas Schimmerer fällt weiterhin aus, genauso wie Martin Bächer, der beruflich verhindert ist. Dafür kehrt auf seiner Position Martin Polom nach muskulären Problemen in das Aufgebot zurück. Ansonsten können alle Akteure die weite Reise nach Unterfranken antreten.