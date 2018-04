Mitten im Abstiegskampf sendet Fußball-Bayernligist SpVgg SV Weiden ein Signal für kommende Saison. Andreas Scheler wird neuer Trainer, egal ob in der aktuellen Spielklasse oder in der Landesliga.

Bei der Trainersuche sind die Schwarz-Blauen im eigenen Haus fündig geworden. Andreas Scheler coacht seit Saisonbeginn 2017/18 die A-Junioren in der Landesliga Süd. Nach wechselhaftem Saisonverlauf ist der Nachwuchs unter ihm auf dem besten Weg, sich den Klassenerhalt zu sichern."Andreas ist ein megapositiver Mensch und hat eine klare, deutliche Ansprache", beschreibt Sportlicher Leiter Philipp Kaufmann den künftigen Mann an der Seitenlinie. Die Entscheidung pro Scheler sei innerhalb des Vorstandes einstimmig gefallen, betont Kaufmann. Auch NLZ-Koordinator Rainer Fachtan und der designierte neue 1. Vorsitzende Michael Kurz würden demnach den Beschluss, Scheler als Cheftrainer zu installieren, mittragen.Nicht eingebunden in die Entscheidungsfindung war allerdings der aktuelle Interimstrainer und Sportliche Leiter Florian Schrepel. Man habe erfolglos versucht, Schrepel vorab telefonisch und per What's app zu erreichen,um zum Gespräch mit Scheler einzuladen. "Wir haben keine Antwort erhalten. Er hat einfach nicht reagiert", erklärt Kaufmann.Schrepel, der erst im Januar bei der SpVgg SV Weiden eingestiegen war, sieht die Sache anders und fühlt sich ausgebremst: "Unter Zusammenarbeit stelle ich mir etwas anderes vor. Einen Sportlichen Leiter bei so einer Entscheidung außen vor zu lassen, kann nicht sein." Schrepel zog noch am Donnerstagabend Konsequenzen und legte sein Amt als Sportlicher Leiter mit sofortiger Wirkung nieder. Interimstrainer will er allerdings bis Saisonende bleiben: "Das bin ich der Mannschaft schuldig. Die will ich nicht im Stich lassen."Andreas Scheler, geboren am 23. Juli 1977 in Amberg, war in seiner aktiven Zeit Spieler bei der DJK Ammerthal, beim SC Luhe-Wildenau, bei Linde Schwandorf und Spielertrainer bei Inter Bergsteig Amberg. In der Saison 2016/17 trainierte er die A-Junioren des FC Amberg. Er ist Inhaber der B-Lizenz.