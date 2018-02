Nach drei Testspielen in Tschechien probt die SpVgg SV Weiden erstmals hierzulande den Ernstfall. In Nürnberg geht es am Sonntag gegen den Nordost-Landesligisten 1. SC Feucht. Ein weiterer Test muss aber abgesagt werden.

Solche schlechten Phasen, wie in der ersten Hälfte am letzten Samstag, dürfen wir uns in der Bayernliga nicht erlauben. SpVgg-SV-Trainer Stefan Fink

Testspiel-Premiere für die SpVgg SV Weiden auf bayerischem Boden. Nach drei Partien ohne Niederlage in Tschechien führt die Reise die SpVgg SV diesmal nach Nürnberg. In der fränkischen Metropole trifft der Bayernligist am Sonntag um 17 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des VfL Nürnberg auf den Landesligisten 1. SC Feucht.Dabei tritt Trainer Stefan Fink auf die Euphoriebremse, hofft aber, dass die Eindrücke aus den ersten Trainingswochen bestätigt werden: "Wir sind auf einem guten Weg und wollen den Stand, den wir uns aktuell erarbeitet haben, beibehalten. Es geht darum, Konstanz in unsere Leistungen zu bringen. Solche schlechten Phasen, wie in der ersten Hälfte am letzten Samstag, dürfen wir uns in der Bayernliga nicht erlauben." Damit spricht Fink schwache 45 Minuten der Max-Reger Städter beim 2:1-Testspielsieg gegen die U23 von Viktoria Pilsen an. Nur einer schwachen Chancenauswertung der Tschechen und einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte war es zu verdanken, dass die Schwarz-Blauen die Oberhand behielten."Es war unterm Strich ein gutes Wochenende mit einem top organisierten Trainingslager, das wir auch zur Integration unserer Neuen nutzen konnten", blickt Fink zurück. Dabei taten sich besonders Patrick Kavalir mit einem Doppelpack und Youngster Matthias Heinl mit einer starken Leistung hervor.Gegen den 1. SC Feucht, der nach dem Bayernliga-Abstieg 2017 aktuell Rang drei der Landesliga Nordost belegt und noch mitten im Aufstiegskampf steckt, muss der Weidener Chefcoach personell aber improvisieren. Deswegen ist Fink froh, auf eine Mischung aus jungen und erfahrenen Nachrückern setzen zu können: "Die jungen Akteure haben wieder die Chance sich zu zeigen, und ich bin froh, dass sich auch gestandene Akteure wie Michael Riester in den Dienst des Teams stellen. Er wird uns bei solchen Engpässen wie derzeit auch in der Saison aushelfen."Etliche Akteure - Thomas Wildenauer, Christoph Hegenbart, Michael Busch und Andreas Schimmerer - sind angeschlagen. Deren Einsatz ist mit einem Fragezeichen versehen. Ein kurzfristig angedachter Test gegen den FC Vorwärts Röslau am Samstag musste aus personellen Gründen sogar abgesagt werden.