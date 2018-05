Noch ist nicht geklärt, in welcher Liga die SpVgg SV Weiden in der Saison 2018/19 spielt. Mit Florian Rupprecht, Michael Busch, Christoph Hegenbart und Matthias Heinl haben vorab schon mal vier Spieler ihren Vertrag verlängert.

Einen Zwei-Jahres-Vertrag hat der 24-jährige Rupprecht unterschrieben. "Florian hat trotz seines jungen Alters schon sehr viel Erfahrung und ist für unser Spiel sehr wichtig", sagte Interimstrainer Florian Schrepel. Er betonte, dass Rupprecht langfristig bei der SpVgg SV andocken und den Weg mit den Weidenern weitergehen möchte. "Er ist einer der Leistungsträger in unserer Mannschaft. Er hat sich mit großem Ehrgeiz in das Team gekämpft und bringt konstant gute Leistungen", so Schrepel. Matthias Heinl bleibt ebenso für zwei Jahre. Der 19-Jährige hat im letzten halben Jahr einen großen Sprung gemacht und sich einen festen Platz im Bayernliga-Kader erkämpft.Wieder am Wasserwerk verwurzelt ist Michael Busch (21), der nach seiner kurzen Zeit beim FC Amberg gerne wieder nach Weiden zurückkam. Der spielfreudige Akteur ist vielseitig einsetzbar. Mit seiner Erfahrung ist Christoph Hegenbart aktuell ein Eckpfeiler der Mannschaft. Der 32-Jährige zeigt in jeder Partie vollen Einsatz und ist sowohl in der Offensive als auch im Defensivbereich einsetzbar.