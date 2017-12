Eine lohnenswerte Reise: Mit zwei Siegen im Gepäck kehren die Wasserballer des SV Weiden aus Stuttgart zurück. Einer sorgt dabei in der Abwehr der Oberpfälzer für richtig Stabilität.

Statistik PSV Stuttgart - SV Weiden 7:19 (3:7, 2:2, 0:4, 2:6)



Wasserverweise: Stuttgart 13, Weiden 8 - Schiedsrichter: Michael Polyakov, Jürgen Wittner



SV Cannstatt - SV Weiden 10:16 (0:5, 4:2, 1:7, 5:2)



Wasserverweise: Cannstatt 10 + 1 Strafwurf, Weiden 9 - Schiedsrichter: Jens Boysen, Ullrich Spiegel



SV-Team und Tore in den beiden Spielen:



Tor: Matthias Kreiner, Alexander Erhardt; Feld: Niko Neumann (2 Tore am Samstag/3 am Sonntag), Alexander Hinz (3/1), Michael Trottmann (3/-), Thomas Kick (3/5), Denis Reichert (-/1), Jakob Ströll (-/3), Robert Reichert (1/0), Marek Janecek (2/1), Andreas Jahn, Sean Ryder (5/2) und Philipp Sertl

Die Trainingsarbeit zahlt sich sichtbar aus, das macht im Moment viel Spaß mit der Truppe. SV-Trainer Thomas Aigner

Weiden/Stuttgart. Zwei Siege und die Tabellenführung in der 2. Bundesliga Süd hatten sich die Weidener Wasserballer vor dem Doppelspieltag in Stuttgart vorgenommen und erfüllten die Zielsetzung souverän. Völlig ungefährdete Siege fuhren die Oberpfälzer am Samstag mit 19:7 beim PSV Stuttgart und am Sonntag mit 16:10 beim DWL-Absteiger SV Cannstatt. Einen Spieltag vor Jahreswechsel liegen die Aigner-Schützlinge als einzige Mannschaft im Teilnehmerfeld ohne Niederlage auf dem Tabellenplatz eins und nehmen viel Rückenwind mit zum Klassiker nach Würzburg am kommenden Samstag.Am Samstagsabend im Hallenbad Stuttgart-Plieniengen gingen die Gäste aus Oberpfalz schon zur ersten Viertelpause mit überzeugenden 7:3 Zwischenstand, hielten den Vorsprung zur Halbzeitpause (9:5) und erhöhten das Tempo im dritten Abschnitt. Mit 13:5 schafften sie da schon die Vorentscheidung. Im Abschlussviertel kontrollierten die Gäste das Spielgeschehen und konnten das Endergebnis sogar noch ausbauen. Am Ende stand völlig verdienter 19:7 Erfolg. Mit Thomas Kick in den Abwehrreihen fand der SV zu seiner Stabilität in den Abwehrreihen zurück, während Sean Ryder mit seinen 5 Treffern vorne wiederholt mit Treffsicherheit überzeugte.Höchst konzentriert gingen die Weidener das Spiel am Sonntag beim DWL-Absteiger SV Cannstatt an. Jeder Schuss war fast ein Treffer. Die Folge war eine beeindruckende 5:0-Führung vor der ersten Pause. Zwar leisteten sich die Gäste im Hallenbad Mombach zwei Mal einen kleinen Durchhänger. Doch im Spielverlauf dominierten die Mannen um Kapitän Thomas Kick, der in dieser Begegnung neben seiner Abwehrarbeit sogar mit fünf Toren glänzte, eindeutig. Während die Weidener ihre Tabellenführung in Bad Cannstatt feierten, machte sich Ratlosigkeit in Reihen des gastgebenden Bundesligaabsteigers breit. Er musste die vierte Niederlage im vierten Ligaspiel einstecken und ist damit Letzter.Die Weidener haben noch eine Woche Zeit, sich speziell auf das Bayern-Derby beim zweiten DWL-Absteiger, den SV Würzburg 05, vorzubereiten. Das Ziel ist es, ungeschlagen in die Weihnachtszeit zu gehen. "Wir haben an diesem Wochenende mit geschlossener und disziplinierter Mannschaftsleistung überzeugt und nehmen gerne den Schwung nach Hause und eine Woche später nach Würzburg mit. Vor allem die Überzahlquote stimmt mich sehr optimistisch. Am Sonntag war sie schon beinahe perfekt", freute sich Trainer Thomas Aigner. "Die Trainingsarbeit zahlt sich sichtbar aus, das macht im Moment viel Spaß mit der Truppe. Wenn wir von Verletzungen verschont bleiben, werden wir auch in Würzburg schwer zu schlagen sein."