Es dauert zwar noch bis 2023, aber beim Stadtverband für Leibesübungen ist der Bau einer neuen Sporthalle an der Pestalozzi-Schule eine Meldung wert. Denn Hallenzeiten sind begehrt.

"Und mit der Sanierung der bestehenden Halle an der Schule gewinnen die Vereine eine Sportstätte hinzu", sagte Reinhard Meier, Präsident des Stadtverbandes für Leibesübungen (SfL). Zum Jahresauftakt begrüßte er die Delegierten im Casino der Bundeswehr. "Die Stadt Weiden, die Bürger und die Sportvereine stehen zur Bundeswehr. Wir sind froh, dass wir sie haben und dies nicht nur wegen der Sporthalle", sagte Meier.Mit der im Dezember verstorbenen Carola Girisch, seit 2009 Beisitzerin und Schützenmeisterin, müsse man erstmals eines aktiven Vorstandsmitglieds gedenken, sagte Meier. Ihr Tod sei viel zu früh gekommen. Bei den Bayerischen Meisterschaften im Eiskunstlauf glänzten Elisa Cuviello in der Altersklasse U18 und Valentina Adrianova in der "Sternschnuppenklasse" mit jeweils einem Vizemeistertitel. Die Abteilung Kanu Weiden organisierte auf der Waldnaab das Silvesterpaddeln und der TC Postkeller den Stadtwerke-Cup. Die Neuwahlen im BLSV Kreis Weiden/Neustadt bestätigten Ernst Werner als Vorsitzenden und Günther Paul als neuen Stellvertreter.Meier wies darauf hin, dass ein Haftpflichtschaden im Verein sofort der Versicherung gemeldet werden muss. Kontakte zu Zeugen seien von Vorteil. Wer zahlt, wenn's kracht bei Unfällen? Bei Schaden am Fremdfahrzeug sei der Fahrer beziehungsweise der Halter des Autos sowie die Haftpflichtversicherung eintrittspflichtig. Beim Schaden am eigenen Pkw habe der Unfallverursacher einen Anspruch auf Freistellung des Schadens, soweit er nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat. Bei Fremdpersonen gilt der Unfall als Aufwendung, es wird das Arbeitnehmerrecht angewendet. Bei den steuerlichen Ansätzen für Fahrtkosten im Verein wird zwischen Mitarbeitern und Beschäftigten (Sportler, Trainer, Vorstandsmitglieder, Geschäftsstellenmitarbeitern) unterschieden sowie sonstigen Personen wie Eltern. Personen, die nur einen Fahrtkostenansatz bekommen, erhalten durch Nachweis eine Pauschale von 30 Cent je gefahrenem Kilometer (Motorrad 20 Cent).Für alle Zahlungen müsse der Verein jedoch auch noch die pauschale Versteuerung vornehmen. Ein Vorstandsbeschluss oder die Satzung sollte die Vorgehensweise regeln.Am Dienstag, 20. Februar, findet um 19 Uhr die nächste Monatsversammlung im Sportbistro der DJK Weiden statt. Dies ist auch der Termin für die Rückgabe der Erhebungsbögen. Für Dienstag, 13. März, 17 Uhr, ist eine Besichtigung von Constantia Hueck Folien geplant. Die Jahreshauptversammlung beginnt am Dienstag, 20. März, 19 Uhr, im Gasthof Strehl. Am Dienstag, 1. Mai, richtet der VC Corona die Stadtmeisterschaft und die Bayerische Meisterschaft im Zeitfahren, Radsport Einzelwettbewerb aus (10.30 bis 17 Uhr).