Die Bilanz des Wochenendes für den TC Grün-Rot: Ein wichtiger Sieg und zwei ärgerliche Niederlagen.

Zwei weitere Punkte

Delfino muss passen

Die 1. Herrenmannschaft des TC Grün-Rot Weiden ist nach zwei Spieltagen mit 4:0 Punkten Tabellenzweiter in der Bezirksliga. Der TC Rot Blau Regensburg III war beim 7:2-Erfolg der Grün-Roten chancenlos. John Dissanayake aus Sri Lanka zeigte an Position eins wieder seine Extraklasse. Mit 6:3 und 6:2 gewann er gegen einen starken Jonas Krückel. David Prokop an Position zwei konnte sein Match ebenfalls klar in zwei Sätzen gewinnen. Benedikt Eger an Nummer drei musste eine unglückliche Niederlage im Matchtiebreak hinnehmen. Mariano Delfino hatte beim 6:1 und 6:4 an Position vier keine Probleme mit seinem Gegner.Überragend spielten die Youngster Markus Maier (6:0, 6:3) und Jonas Wiederer (6:3, 6:3) an den Positionen fünf und sechs auf. In der Doppelrunde holten Dissanayake/Delfino und Prokop/Maier zwei weitere Punkte zum 7:2-Endstand.Nicht so gut lief es für die Herren 30 in der Bayernliga. Mit 1:8 verloren sie ihr erstes Heimspiel gegen den Favoriten CaM Nürnberg. So deutlich wie das Ergebnis scheint, war die Niederlage jedoch nicht.An Position eins konnte Mariano Delfino aufgrund einer Verletzung nicht antreten. Rainer Schmid kam nach verlorenen ersten Satz immer besser ins Spiel. Doch am Ende reichte es beim 1:6 und 4:6 nicht mehr, das Spiel zu drehen. Eine überragende Leistung zeigte Frank Prechtl an Position drei. Gegen den Nürnberger Philipp Duttlinger unterlag er nur sehr knapp mit 6:4, 1:6 und 6:10. Auch Mannschaftsführer Alexander Erben hatte bei seiner 6:7 und 4:6-Niederlage durchaus Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Florian Achenbach an Position fünf kassierte eine 3:6, 3:6-Niederlage, während Mathias Götz an Nummer sechs beim 4:6 und 4:6 durchaus Chancen auf einen Satzgewinn hatte. Auch die Doppelrunde ging mit 1:2 an Nürnberg.Die Herren 50 erlitten beim Aufstiegsaspiranten TV Fürth 1860 eine erwartete Niederlage. Diese fiel jedoch mit 3:6 relativ knapp aus. An Position eins hatte Thomas Maier diesmal wenig Chancen bei der Zweisatz-Niederlage gegen Stefan Meisel. Besser lief es für Stefan Schuster an Position zwei. Gegen den Tschechen Libor Kahanek kam er immer besser ins Spiel, um nach einer Führung im zweiten Satz doch noch mit 1:6 und 5:7 zu verlieren. Mit einem starken Gegner bekam es Christian Oestemer an Position drei zu tun. Der Fürther Zeljko Matijevic ließ im zweiten Satz nach und der Weidener hatte seine Möglichkeiten, diesen für sich zu entscheiden (1:6, 4:6).Den Ehrenpunkt in der Einzelrunde holte Carsten Fischer mit einer bravourösen Leistung gegen Gerd Lorenz. Mit einer enormen kämpferischen Leistung gewann er mit 4:6, 6:4 und 10:8. Peter Mösch und Bernhard Reber an den Positionen fünf und sechs blieben diesmal unter ihren Möglichkeiten und verloren ihre Matches jeweils deutlich in zwei Sätzen. Die abschließende Doppelrunde konnten die Grün-Roten mit 2:1 für sich entscheiden.