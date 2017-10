Die Weidener Wasserballer befinden sich zwar noch mitten in der Saisonvorbereitung, sie müssen jedoch am Samstag, 7. Oktober, bereits das erste Pflichtspiel der neuen Saison bestreiten. In der ersten Runde des Deutschen Wasserballpokals 2018 treffen die Oberpfälzer auf den Traditionsverein SV Blau-Weiß Bochum, dem SV wurde dabei Heimrecht zugelost. Das Spiel beginnt um 18 Uhr, es gelten die Dauerkarten der vergangenen Saison.

In der ersten Runde nehmen die 16 Halbfinalisten der regionalen Pokalwettbewerbe Ost, West, Nord und Süd der letzten Spielzeit teil. In der zweiten Runde stoßen die Bundesligisten der DWL-Gruppe B dazu, in der dritten Runde dann die besten acht Teams Deutschlands. Die Weidener gewannen in der letzten Saison neben der süddeutschen Meisterschaft (Sieger der 2. Wasserball-Liga Süd) auch den süddeutschen Pokal und sind damit automatisch für den Deutschen Pokal qualifiziert.Die Mannschaft um die Routiniers Sean Ryder, Thomas Kick, Thomas Aigner und Andreas Jahn freut sich auf den ersten Test. "Es ist gut, in der Vorbereitung eine Zwischenmeldung über die aktuelle Form zu erhalten", meint Kapitän Thomas Kick. Bochum sei ähnlich strukturiert wie der SV Weiden und habe einige routinierte, aber auch viele jüngere Spieler in seinen Reihen. "Wir können sicher sein, dass sie uns einiges abverlangen werden", sagt Kick. Zu viel könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht von der SV-Mannschaft verlangen: "Wir wissen, dass bei einem so hohen Trainingspensum wie aktuell die Form noch nicht bei 100 Prozent sein kann."Bochum belegte zuletzt in der 2. Liga West punktgleich mit dem Meister und DWL-Aufsteiger Rhenania/Poseidon aus Köln Platz zwei. Lediglich eine schwächere Tordifferenz im Vergleich mit dem Westmeister aus Köln hielt die Bochumer von der Teilnahme am Aufstiegsturnier ab. Bis auf Marek Janicek, der mit der tschechischen Nationalmannschaft die EM-Qualifikation in Portugal bestreitet, müssten alle SV-Spieler zur Verfügung stehen. Schade nur, dass die Jugendspieler, die mit Zweitstartrecht gemeldet sind, im Pokalwettbewerb nicht spielberechtigt sind.Deutscher Pokal, 1. RundeSG Schöneberg Berlin - SV Ludwigsburg, SGW Brandenburg - SpVg Laatzen, HSC Hildesheim - Wasserball Union Magdeburg, HSG Warnemünde - SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal, 1. Frankfurter SC - Hamburger TB, SV Zwickau - SG Stadtwerke München, SV Weiden - SV BW Bochum, SG Leimen/Mannheim - SGW Rhenania/BW Poseidon Köln