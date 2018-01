Die Wasserballer des Schwimmvereines Weiden verlängerten ihre Weihnachtspause durch eine kurze Trainingsmaßnahme auf Gran Canaria. Das erste Spiel des Jahres, das am vergangenen Samstag stattfinden sollte, wurde verlegt und die Aigner-Schützlinge nutzten die Möglichkeit, eine viertätige Maßnahme in Las Palmas zu absolvieren. Mit ordentlicher Portion Training im Gepäck und höchst motiviert, endlich um die Punkte zu spielen, erwarten die SV-Akteure am Samstag den PSV Stuttgart in der Weidener Thermenwelt. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Noch Anfang Dezember wurden die Oberpfälzer in Stuttgart ihrer Favoritenrolle gerecht und schlugen die Schwaben klar mit 19:7 Toren. In heimischen Gewässern und mit dem Trainingsschub aus dem Trainingslager dürfte es am Samstag eigentlich nur einen Favoriten geben. Trainer Thomas Aigner ist sehr zuversichtlich: "Die Trainingsmaßnahme auf Gran Canaria ging völlig auf. Wir haben sehr wichtige und intensive Trainingseinheiten absolviert, hatten einen sehr anspruchsvollen Trainingspartner und konnten sehr viel Energie tanken. Auch die Teambildungsmaßnahmen zeigten ihre Wirkung. Wir nehmen diese Erfahrungen gerne als Grundlage her, um den Rest der Saison erfolgreich zu gestalten."Wenn bis Samstag alle gesund bleiben, dürfte Aigner auch personell wieder aus dem Vollen schöpfen, ihm stünde nämlich der gesamte Kader zur Verfügung."Die Mannschaft arbeitet sehr engagiert, die Stimmung ist sehr gut, wir haben Spaß miteinander. Das einzige, was uns jetzt bremsen kann, ist Verletzungspech oder Krankheitsausfälle", sagte Mannschaftskapitän Thomas Kick. "Wir hoffen aber, in dieser Saison davon verschont zu bleiben. Und er ergänzt: "Wir haben noch sehr schwere Spiele zu absolvieren, fühlen uns aber der Aufgabe gewachsen, den Meistertitel zu verteidigen. Schon in einer Woche (27. Januar) gastieren die Oberpfälzer beim Mitfavoriten SG Stadtwerke München und können in diesem richtungsweisenden Spiel einen großen Schritt Richtung Titel machen.