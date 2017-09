In der Kreisklasse Ost stehen Spitzenduelle an. Der ungeschlagene Tabellenführer DJK Neustadt/WN (16) hat vor 14 Tagen den TuS Schnaittenbach rasiert und möchte die gleiche Behandlung am Sonntag dem Überraschungsdritten TSV Pleystein (15) zuteil werden lassen. Gut in die Saison gekommen ist auch der SV Altenstadt/Voh. (12). Dessen Trainer Markus Karl sieht aber im Spitzenduell den zweiten TuS Schnaittenbach (15) als Favoriten. Eine scharfe Klinge schlägt Aufsteiger ASV Neustadt/WN (12). Dies soll der holprig gestartete FC Weiden-Ost (9) zu spüren bekommen.

FC Weiden-Ost II Sa. 16.00 ASV Neustadt/WN"Unsere Fehler wurden in Flossenbürg eiskalt bestraft und darum haben wir verdient verloren", sagt FC-Trainer Martin Oppitz. Gegen den bestens gestarteten Aufsteiger mit dem überragenden Spielmacher Ginder, der zwölf Tore in sechs Spielen erzielt hat, sei es endlich an der Zeit, über 90 Minuten abzuliefern. Es fallen wieder eine ganze Reihe Spieler aus.Nachdem der ASV mit dem Sieg gegen Vohenstrauß wieder in die Spur gekommen ist, fährte er ohne Druck in den Weidener Osten. Langsam kommen die Urlauber zurück. Trainer Pianka will nicht mit leeren Händen nach Hause fahren.Ehenfeld/Hirschau II So. 13.15 TSV FlossenbürgFünf Pleiten am Stück musste die SG wegstecken. Personell sieht es für Trainer Martin Winkler wieder besser aus.Nach den klaren Siegen ohne Gegentor in Vohenstrauß und gegen die Ostler scheint das Team von TSV-Trainer Mario Neuber in die Spur gefunden zu haben. Die Gastgeber sollten aber auf Grund des Tabellenstandes nicht unterschätzt werden. Das Selbstvertrauen der letzten Spiele mitnehmen, fordert Neuber. Michael Birkner und Stefan Kaufmann fallen aus.DJK Neustadt/WN So. 15.00 TSV PleysteinEine durchschnittliche Leistung genügte der DJK in Waldthurn. Nun hat das Team von Bernd Häuber die Chance, einen weiteren Verfolger abzuschütteln. Ohne die Urlauber Basti Forster und Flo Bösl soll die Tabellenführung verteidigt werden.Gästetrainer Hans-Jürgen Mühling will vor dem großen Favoriten nicht in Ehrfurcht erstarren. "Wir sind krasser Außenseiter", sagt er. Die Langzeitverletzten fehlen weiter.SV Altenstadt/Voh. So. 15.00 TuS SchnaittenbachDer Sieg im Derby gegen den SV Waldau hat dem SV Rückenwind gegeben. Für Sonntag stellt Trainer Markus Karl die Frage, wie man Torjäger Thomas Bösl und Spielertrainer Turan Bafra unter Kontrolle bringen kann. Leidenschaft und Einstellung werden nicht reichen. Gästecoach Bafra ist trotz der fünf Tore gegen Störnstein mit der Chancenauswertung nicht zufrieden. Bei den heimstarken Gastgebern müssen Fehler im Spielaufbau minimiert und keine unnötigen Konter zulassen werden. "Wir fahren nach Altenstadt, um dreifach zu punkten", sagt Bafra klar. Oheim und Richter sind aus dem Urlaub zurück, Johannes Bösl fällt aus.SpVgg Pirk So. 15.00 FC Luhe-MarktGegen Ehenfeld/Hirschau gewonnen - und das zu null. Das ist ein kleiner Schritt, aber nicht mehr für SpVgg-Trainer Stefan Kleber. "Der Sieg ist nur etwas wert, wenn wir im Derby nachlegen", sagt Kleber. Er warnt vor den Luhern, die besser sind als ihr momentaner Tabellenplatz aussagt. Der Kader ist komplett.Das ist beim Gast nicht der Fall. Sebastian Lehner, der sich in Pleystein schwer verletzte, ist schon operiert worden. Wagner und Ries fallen weiter aus, Schärtl ist in Urlaub. "Die Lage ist angespannt, aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand, sondern glauben an uns", sagt Trainer Hammer.SV Störnstein So. 15.00 FSV WaldthurnDas Auswärts-Dilemma setzte sich beim SV auch in Schnaittenbach fort. Gut gespielt, aber einfache Gegentore kassiert. "Diese Fehler müssen wir gegen Waldthurn abstellen", sagt Trainer Tobias Schiener. Defensiv müsse besser agiert werden. Kölbl fehlt und der Einsatz von Schedl ist fraglich. Gästetrainer Markus Dagner resümiert, dass man gegen die DJK Neustadt gesehen habe, warum sie Tabellenführer sind. Sie seien abgeklärter und zielstrebiger. Zudem seien leichtfertige Fehler gemacht worden, die man diesmal vermeiden müsse. Die Personallage hat sich weiter verschärft.SV Waldau So. 15.00 SpVgg Vohenstrauß IIIm zweiten Stadtderby in Folge will sich der SV nach der deutlichen Niederlage in Altenstadt nun an der SpVgg schadlos halten. Trainer Daniel Wolfrath braucht seine Team nicht besonders zu motivieren, denn die Spieler werden "bis in die Haarspitzen brennen." Bei der "Zweiten" der SpVgg macht man sich langsam Sorgen. Selbst beim Aufsteiger ASV Neustadt ging die Elf leer aus, völlig verdient. Oft lässt die extrem junge Mannschaft den nötigen Kampfgeist vermissen und schöpft ihr spielerisches Potenzial nicht aus. Trainer Markus Grosser fährt mit seiner Elf als klarer Außenseiter nach Waldau. Er hofft aber, dass die Truppe endlich das zeigt, was in ihr steckt.