Der bayernweite Sichtungstag bedeutet für junge Fußballer die Chance, ihr Können zu zeigen und möglicherweise in die Förderung an einem DFB-Stützpunkt aufgenommen zu werden.

Am Stützpunkt Weiden spielten am Sonntag zu diesem Zweck 40 Nachwuchsfußballer des Jahrgangs 2006 vor. Unter Leitung von DFB-Stützpunkttrainer Manfred Lederer und acht Trainerkollegen mussten die Kinder an verschiedenen Stationen zunächst anspruchsvolle Technikübungen absolvieren, nach der Mittagspause standen dann verschiedene Spielformen auf dem Programm.Ein Teil der Talente wird nun zur Endsichtung am Montag, 24. Juli, eingeladen. Dann entscheidet sich, wer für die Aufnahme ins wöchentliche Training am DFB-Stützpunkt Weiden den Zuschlag erhält.