Die 1. Herrenmannschaft des TC Grün-Rot Weiden hat den Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft. Als Aufsteiger holte sie vier Siege aus acht Partien und weist am Saisonende eine ausgeglichene Punktebilanz vor. Da es in dieser Spielzeit eventuell drei Absteiger gibt, war das letzte Spiel beim TC Amberg am Schanzl besonders wichtig. Die Besetzung Labik Ondrej, David Prokop, Thomas Maier, Rainer Schmid, Markus Maier und Fabian Hammer spielte bereits nach den Einzeln eine beruhigende 5:1-Führung heraus.

Hervorzuheben ist die Leistung des 52-jährigen Thomas Maier, der gegen den 18-jährigen Amberger Pascal Glöckner nach 1:6 im ersten Satz noch mit 7:6 und 10:7 gewann. Danach ging auch die Doppelrunde mit 2:1 an die Hammerweg-Truppe und der wichtige 7:2-Sieg stand fest.