Zwei Heimspiele warten auf die Tennis-Damen des TC Postkeller noch in der Landesliga, davon scheint zumindest das kommende eine lösbare Aufgabe zu werden. Am Sonntag um 10 Uhr sind die Damen III des TC Rot-Blau Regensburg zu Gast. Die Regensburger konnten bislang nur einen Sieg verzeichnen und stehen an vorletzter Position.

"Wir sind favorisiert und können in bester Besetzung antreten. Mit einem Sieg ist die Klasse gesichert und unser Saisonziel erreicht", sagte Coach Sebastian Jäger. Im letzten Heimspiel geht es gegen den Tabellenzweiten Würzburg II, "da wird nicht viel zu holen sein. Also müssen wir jetzt zupacken". Ihre langwierige Schulterverletzung überwunden hat Martina Pradova. Die zuverlässig punktende "Einserin" freut sich darauf, endlich wieder auflaufen zu können. Beim letzten Mal musste sie ihren Aufschlag jeweils aus der Hand einspielen, da ihre Bänder einen Überkopf-Aufschlag nicht zuließen - trotzdem holte sie den Matchgewinn.An Position zwei läuft Mannschaftsführerin Luisa Fritsch ein. Sie stand während der Saison gehörig im Fokus, da ihr Einzel aufgrund des mehrmaligen Ausfalls von Pradova noch an Bedeutung zunahm. Aneta Schambergerova läuft momentan ein wenig ihrer Form hinterher, bislang steht nur ein Einzel auf der Habenseite. Eva Stauber steht mit je zwei gewonnenen Einzeln und Doppeln bislang gut da. Lisa Bäumler verzeichnete eine gute Steigerung im Laufe der Saison und war vor allem im Doppel erfolgreich.Als Joker erwies sich bislang Inna Grygoriv, der Neuzugang verlor bislang keines ihrer drei Einzel. "Wir wollen ein 4:2 nach den Einzeln, in den Doppeln sind wir stärker als die Regensburger", lässt Mannschaftsführerin Luisa Fritsch verlauten.