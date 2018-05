Neunkirchen. Genug vorbereitet: Für den Großteil der überregional spielenden Mannschaften der TG Neunkirchen fällt am Wochenende der Startschuss für die Medenrunde.

Die Landesliga-Damen greifen am Sonntag ab 10 Uhr zu Hause gegen den TC Rot-Weiß Erlangen erstmals ins Geschehen ein. "Kein leichter Auftakt, aber vielleicht sorgt unsere Mannschaft gleich für eine Überraschung", hofft TGN-Vorsitzender Uwe Dressel. Mannschaftsführerin Corinna Marx kann personell aus dem Vollen schöpfen und aus Jana Tomanova, Diana Kotrbova, Corinna Marx, Dr. Daniela Runkel, Neuzugang Selina Lang, Kathrin Schnupfhagn, Laura Genser, Luisa Genser, Lena Alt, Anna-Lena Grau, Katharina Grau und Johanna Kullmann die beste Aufstellung wählen. Ebenfalls erstmals gefordert sind die Damen II in der Bezirksliga. Die Truppe um Mannschaftsführerin Lena Alt erwartet am Samstag ab 14 Uhr den TuS Dachelhofen.Die Damen 30 sind in der Landesliga an diesem Wochenende noch spielfrei, dafür aber müssen die Herren I in der Bezirksliga ran. Das Team um Kapitän Christoph Tafelmaier hat am Sonntag ab 10 Uhr den TC Rot-Blau Regensburg III zu Gast und bekleidet in dieser Partie lediglich die Außenseiterrolle. Die TG Neunkirchen will den Klassenerhalt so schnell wie möglich sichern.