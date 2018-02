Fred Böckl lässt einfach nicht locker: Einmal mehr holt der Weidener Tennis-Senior einen Titel auf nationaler Ebene.

Weiden/Essen. Auch 2018 führte bei den internationalen deutschen Meisterschaften in Essen kein Weg an Fred Böckl vorbei. Im Finale besiegte er den Essener Paul Schulte, Nummer vier der deutschen Rangliste, verdient mit 6:4 und 6:2. Er feierte somit einen optimalen Start in die neue Tennissaison.Böckl, der verletzungsbedingt bei den Europameisterschaften in Seefeld nicht antreten konnte und deshalb auf Platz fünf in der Weltrangliste zurückfiel, wollte unbedingt ein erfolgreiches Comeback hinlegen. In dem mit der kompletten deutschen Elite besetzten 64er-Feld konnte lediglich der ehemalige deutsche Spitzenspieler Peter Olinger vom TC Bad Ems beim 6:2, 3:6 und 6:2 in der zweiten Runde dem Weidener einen Satz abnehmen. Mit zwei weiteren lockeren Erfolgen über Siegfried Hein und Martin Gerecke vom TC Blutenburg München zog Böckl ins Halbfinale ein. Dort wartete Deutschlands Nummer fünf, Peter Lehnen von der TG Gahmen, der ebenfalls mit klaren Zweisatzerfolgen ins Halbfinale eingezogen war. Doch der Oberpfälzer ließ sich von diesen Ergebnissen nicht beeindrucken, dominierte die Begegnung von Anfang an und zog mit einem überzeugenden 6:3 und 6:2 Sieg ins Finale ein.Etwas überraschend traf Böckl im Endspiel auf den Essener Paul Schulte, der im Halbfinale seinen Mannschaftskameraden Paul Friemel, immerhin Nummer acht der Weltrangliste, in einem hochklassigen Dreisatzmatch ausschaltete. Im Finale zeigte Fred Böckl sein bestes Tennis. Mit sicherem und variablem Spiel, exakten Passierbällen sowie überraschenden Netzattacken stellte er seinen Gegner vor eine unlösbare Aufgabe. Mit einem verdienten und ungefährdeten 6:4 und 6:2 holte sich der Weidener auch 2018 den Titel des Internationalen Deutschen Meisters. "Ich bin froh, dass ich nach der Verletzung wieder schnell meinen Rhythmus gefunden habe. Daher bedeutet mir dieser Titel sehr viel", sagte Fred Böckl nach dem Turniersieg.