Toller Start in die Sandplatz-Saison für Fred Böckl: In der Türkei gewinnt der Weidener Tennis-Senior Gold im Doppel und Bronze in der Einzelkonkurrenz.

Zum Beginn der Sandplatz-Saison 2018 startete der Weidener Tennis-Senior Fred Böckl beim Grade A-Turnier Wilson Open in Manavgat (Türkei) in der Einzel- und Doppelkonkurrenz. Im mit Weltklassespielern gespickten Feld der AK 65 gewann Böckl die Goldmedaille im Doppel und Bronze im Einzel.In den ersten Runden schaltete Böckl den Polen Pedrycz (6:1, 6:1) und den Franzosen Xavier de Villepin (6:2, 6:4) aus. Im Viertelfinale wartete mit dem in der Weltrangliste an Position zehn geführten Österreicher Alex Haupt-Buchenrode der erwartet harte Gegner. In der hochklassigen Begegnung musste der Weidener alle Kräfte aufbieten, um das Match nach nervenaufreibenden drei Stunden mit 6:7, 6:4 und 7:5 für sich zu entscheiden. Nur eine Stunde später war das schwere Doppel-Halbfinale Böckl/Baumgartner gegen die Weltranglistenzweiten Korolenko/Nazarenko (Ukraine) angesetzt. Dieses gewann die deutsche Paarung nach einem hart umkämpften Match mit 6:4 und 6:4, jedoch war die Ausgangsposition für das am nächsten Morgen angesetzte Einzel-Halbfinale gegen den australischen Weltranglisten-Ersten Andrew Rae denkbar schlecht.Vom Vortag sichtlich geschwächt, hatte der Weidener zwar etliche Chancen den ersten Satz ausgeglichen zu gestalten, spielte bei diesen Gelegenheiten allerdings zu passiv, so dass die entscheidenden Punkte der hochkonzentrierte Australier machte. Erst im zweiten Satz wich die Müdigkeit und Böckl agierte plötzlich druckvoll und schien das Match tatsächlich noch drehen zu können. Er führte mit 4:2 und 30:0, als Rae aus einer schier unmöglichen Position einen Lob auf die Grundlinie spielte. Das Spiel kippte und der Australier konnte das Match noch zu seinen Gunsten entscheiden.Im folgenden Doppelfinale zeigten Fred Böckl und sein Partner Sepp Baumgartner gegen die Weltranglisten-Führenden Haupt-Buchenrode/Hellmonseder aus Österreich fantastisches Tennis und gewannen überraschend deutlich mit 6:4 und 6:3. "Mit dem Gewinn der Bronzemedaille im Einzel bin ich sehr zufrieden. Gegen die Nummer eins der Welt kann man auch mal verlieren. Vor zwei Jahren habe ich gegen ihn das Finale gewonnen", sagte Böckl.