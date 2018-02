25 Buben und Mädchen gingen beim Kleinfeld-Cup des TC Grün-Rot an den Start und zeigten dabei tolle Spiele. Für einige von ihnen war es das erste Turniererlebnis. "Die Kinder waren mit viel Freude dabei und konnten sehr viel lernen", freuten sich "Talentino"-Tennisscout Uwe Dressel (hinten, links) vom Bayerischen Tennis-Verband, der das Turnier organisiert hatte, und Leiter sowie Grün-Rot-Trainer Marcelo Matteucci (hinten, rechts). Bei den Kleinsten (Altersklasse U 7) gewann Marcel Simon vor Bruno Erben (beide TC Grün-Rot Weiden). In der Altersklasse U 8 besiegte Kilian Meister (TG Neunkirchen) in einem hochklassigen Finale Johann Leon Samsonov (TC Grün-Rot Weiden). In der Altersklasse U 9 belegte Darius Feist vor Mateo Scortea den ersten Platz (beide TC Grün-Rot Weiden). Für alle Kinder gab es Urkunden, für die Sieger Pokale. Der nächste "Talentino"-Kleinfeld-Cup findet am 29. April bei der TG Neunkirchen statt. Bild: lst