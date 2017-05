Nur die Herren 50 des TC Grün-Rot Weiden behielten am Doppelspieltag ihre weiße Weste. Damit ist ihnen der Durchmarsch von der Bezirksliga in die Bayernliga kaum mehr zu nehmen. Dem 6:3-Erfolg beim Tabellendritten TC Grün-Weiß Bayreuth folgte ein extrem spannendes 5:4 im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten TC Maxhütte.

Doppel entscheiden

Damen kein Glück

Nach einem 3:3 nach der Einzelrunde mussten am Ende die Doppel entscheiden. An Position zwei verbuchte Stefan Schuster einen souveränen Zweisatzerfolg mit 6:1 und 6:4. An Position vier holte Manfred Hoyer beim 6:0 und 7:5 seinen fünften Sieg im fünften Einzel. Einen wichtigen Punkt steuerte auch Peter Mösch an Position fünf bei. Sein 6:4, 6:7, 10:6 war ein hartes Stück Arbeit. Da Bernhard Reber nach seiner unglücklichen Dreisatzniederlage angeschlagen war, stellte sich Trainer Marcelo Matteucci spontan für die Doppel zur Verfügung und holte mit Carsten Fischer einen wichtigen Sieg. Das Spitzendoppel Maier/Schuster ließ beim 6:1 und 6:1 keine Zweifel aufkommen und sicherte damit den entscheidenden fünften Punkt. Bei nun noch zwei ausstehenden Spielen reicht ein Sieg um den Aufstieg in die Bayernliga perfekt zu machen.Nicht so gut lief es für die Bayerligaspieler der Herren 30. Gegen den Tabellenführer TSV Altenfurt musste man eine erwartete 2:7-Niederlage einstecken. Gegen den oberpfälzischen Konkurrenten TC Kümmersbruck hätte man am Samstag jedoch schon gerne gewonnen. Doch letztendlich verlor der TC knapp mit 4:5. In der Einzelrunde gewann an Position eins Sebastian Jäger mit 6:1 und 6:3 gegen Tobias Schlokat und holte damit bei vier Einsätzen seinen vierten Matchpunkt für den TC Grün-Rot Weiden. In der Einzelrunde holte nur noch Alexander Erben an Position fünf nach hartem Kampf einen Punkt gegen Tobias Schall (7:6,3:6,11:9). Fast hätte es noch zum Sieg gereicht, nachdem die Doppel Jäger/Götz und Erben/Schmid punkteten. Doch das letzte Doppel verloren Laumer/Aschenbach im Match-Tiebreak.Auch die 1. Herrenmannschaft punktet nicht. Ersatzgeschwächt verlor sie das Heimspiel gegen den TC Neutraubling mit 1:8. Nur das Doppel Maier Markus/ Hammer Fabian siegte. Auswärts beim TC Rot-Weiß Cham setzte es dann eine 0:9-Niederlage. Mit nur einem Saisonsieg auf dem Konto muss an den letzten drei Spieltagen unbedingt gepunktet werden, um den Klassenerhalt zu sichern.Unglücklich agierten die Damen 50 in der Landesliga bei der 4:5-Heimniederlage gegen den TSV 1860 Ansbach. Nach den Einzeln stand es 3:3. Sigrid Lieb bezwang an Position eins ihre Gegnerin locker mit 6:3 und 6:2. An Position zwei punktete Marion Nitsche (6:3,6:1). Auch an Position hatte Cornelia Möstel ihre Gegnerin (6:0,6:4) im Griff. Doch an den Positionen drei bis sechs wurde keine Punkte geholt, so dass erneut die Doppel entscheiden mussten. Wie spannend diese verlief, sieht man an den Ergebnissen. Alle wurden über den Match-Tiebreak entschieden. Allerdings gewannen nur Nitsche/Pöllmann-Macha.Sehr gut im Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga sind die Herren 65 des TC Grün-Rot Weiden. Nachdem 6:0 gegen den VfR Katschenreuth ist man weiter ungeschlagen Tabellenführer. Franz Reger, Josef Rupprecht, Walter Östreicher und Richard Hartinger machten mit ihren Gegnern kurzen Prozess. Auch in den Doppeln ließen Reger/Östreicher und Pampoulov/Erben nichts anbrennen.