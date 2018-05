Nichts für schwache Nerven: Doch am Ende sind die Landesliga-Damen der TG Neunkirchen ganz entspannt.

Einen wichtigen Erfolg landeten dabei die Damen I der TG Neunkirchen in der Landesliga, die den 1. Regensburger Tennis-Klub in einem überaus spannenden Match mit 5:4 niederrangen. "Knüpfen wir an die Leistung des ersten Spieltags an, dann sind wir gegen Regensburg sicher nicht chancenlos", hatte TGN-Vorsitzender Uwe Dressel vor dem Heimspiel der Landesliga-Frauen gehofft. Eine Hoffnung, die sich erfüllte, denn die Truppe um Mannschaftsführerin Corinna Marx feierte am Sonntag zuhause das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison.Dabei verlief die Partie hochdramatisch, denn nach einem 3:3 nach den Einzeln schaffte es die TG Neunkirchen, zwei Doppel für sich zu entscheiden und so den Sieg zu sichern. Überragend in dieser Partie war das Auftreten der Neunkirchener Spitzenspielerinnen. Jana Tomanova ließ ihrer Kontrahentin Inessa Cöln beim 6:2 und 6:1 nicht den Hauch einer Chance, ebenso fegte Diana Kotrbova ihre Gegnerin Luise Brandl mit 6:0 und 6:3 vom Platz. Den dritten Einzelzähler holte Marx mit ihrem 6:4 und 6:2 gegen Barbara Zellner.Die TGN verpasste in den Einzeln dann aber die Vorentscheidung, denn sowohl Daniela Runkel als auch Selina Lang mussten ihre Matches abgeben, während Lena Alt aufgrund einer Verletzung nicht antreten konnte. Nachdem Tomanova/Marx ihr Doppel gegen Zellner/Carolin Nagel schnell mit 6:1 und 6:1 für sich entschieden hatten und Runkel/Daniela Herzog ihres an Brandl/Franziska Keßler mit 3:6 und 0:6 ebenso flott abgeben mussten, musste das Zweier-Doppel die Entscheidung bringen. Und das war nichts für schwache Nerven: Diana Kotrbova und Selina Lang verloren gegen Cöln/Marie-Sophie Rüth den ersten Satz mit 6:7, gewannen den zweiten mit 6:4. Im Match-Tie-Break hatten die Neunkirchenerinnen die besseren Nerven, siegten mit 10:6 und sorgten so für das vielumjubelte 5:4."Wir haben nichts zu verlieren und können befreit aufspielen", lautete die Ansage Dressels für die Damen II in der Bezirksliga, die zum Meisterschaftsfavoriten TC Amberg am Schanzl II reisen mussten. Die TGN-Damen wehrten sich dort dann zwar nach Kräften, hatten aber mit 1:8 das Nachsehen und kassierten so nach dem Auftaktsieg ihre erste Niederlage. Den Ehrenpunkt für die TG Neunkirchen besorgte Johanna Kullmann, die mit 6:4, 4:6 und 10:0 gegen Zoe Ruppert gewann. Alle anderen Begegnungen gingen jeweils in zwei Sätzen an die Vilsstädterinnen.Einen Befreiungsschlag landeten die Bezirksliga-Herren der TGN, die am Sonntag zuhause dem TC Rot-Weiß Auerbach beim 8:1 keine Chance ließen. "Das war ein wichtiger Sieg fürs Selbstvertrauen", freute sich Neunkirchens Vorsitzender Dressel. Schon nach den Einzeln lagen die Gastgeber uneinholbar mit 5:1 in Front. Es punkteten Jakub Rozlivek (6:0, 6:0 gegen Bastian Lumpp), Philipp Wurzer (7:6, 6:1 gegen Martin Süssner), Manuel Marx (6:4, 6:3 gegen Florian Sandner), Marek Plasil (6:1, 6:1 gegen Patrick Gebhardt) und Fabian Brunner (6:4, 6:0 gegen Armin Küst) sowie die Doppel Rozlivek/Wurzer, Marx/Plasil und Brunner/Philipp Würfl, die allesamt kampflos an die TGN gingen.