Die Tennis-Damen des TC Postkeller Weiden sind auf dem besten Weg, frühzeitig den Landesliga-Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen. Das Team aus dem Weidener Osten gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen den TC Bamberg II mit 6:3 und kann als Tabellenvierter mit 4:2-Punkten dem weiteren Saisonverlauf entspannt entgegensehen. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis", freute sich Trainer Sebastian Jäger. "Die Mannschaft ist eine Einheit."

Dabei begann der Sonntagvormittag nicht optimal für den Gastgeber. Nach ihrer Abiturprüfung noch nicht in Bestform, musste sich Mannschaftsführerin Luisa Fritsch in zwei Sätzen geschlagen geben. Das gleiche Schicksal ereilte Lisa Bäumler, während Eva Stauber mit dem ersten Weidener Punkt den Rückstand (1:2) in Grenzen hielt. In der zweiten Einzel-Runde machte der TC Postkeller dann ernst: Die Nummer eins Martina Pradova setzte sich im Schnelldurchgang durch, Aneta Schambergerova reichten ebenfalls zwei Sätze zum Sieg. Den vierten Punkt steuerte Michaela Jäger nach hartem Kampf im Match-Tiebreak bei. In den Doppeln ließ der TC Postkeller nichts anbrennen und brachte die Partie mit zwei Erfolgen sicher nach Hause.Die Ergebnisse: Martina Pradova - Christiane Nill 6:1, 6:2; Luisa Fritsch - Ronja Kramer 5:7, 4:6; Michaela Jäger - Marieluisa Dück 6:1, 4:6, 10:7; Eva Stauber - Tatjana Beil 6:4, 6:2; Aneta Schambergerova - Rebecca Knöffel 6:4, 6:2; Lisa Bäumler - Lina Mayr 3:6, 1:6; Pradova/Jäger - Nill/Mayr 6:3, 3:6, 10:4; Fritsch/Bäumler - Kramer/Knöffel 5:7, 2:6; Stauber/Schambergerova - Dück/Beil 6:3, 6:4.