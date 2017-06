Neunkirchen. Die weite Fahrt der Landesliga-Damen der TG Neunkirchen hat sich gelohnt. Mit einem nicht zu erwartenden 8:1-Sieg festigte die TGN den dritten Tabellenplatz und hat nun 8:4-Zähler auf ihrem Konto.

Die nahezu in Bestbesetzung angereisten Oberpfälzerinnen ließen schon in den Einzeln keine Zweifel aufkommen - sie lagen uneinholbar mit 6:0 vorne. Tereza Polanska ließ beim 6:1 und 6:4 Nora Hristovska keine Chance. Ebenso klar beherrschte Diana Kotrbova ihre Gegnerin Louise Assaad beim 6:4 und 6:2. An Position 3 hatte Corinna Marx mit Katharina Heil Mühe. Die Würzburgerin musste den ersten Durchgang mit 6:7 abgeben, drehte im zweiten den Spieß aber um (6:4), so dass es in den Match-Tiebreak ging. Das Glück der Tüchtigen war auf der Seite von Marx, die mit 10:8 gewann. Theresa Herrmann verpasste Laura Popov ein 6:2 und 6:3. Laura Genser tat es ihr gegen Sandra Schindler (6:0, 6:3) gleich, ehe Anna-Lena Grau gegen Caroline Walter (7:5, 6:0) alles klar machte. In den Doppeln punkteten für die TGN Polanska/Kotrbova (6:1, 6:0 gegen Hristovska/Popov) und Marx/Herrmann gegen Heil und Sandra Schindler kampflos.So einen Sieg hätten auch die Damen 30 in der Landesliga im Kampf um den Klassenerhalt beim Weißenburger TC gebraucht. Doch die Mittelfränkinnen machten durch ihren 6:3-Erfolg die wohl letzten Hoffnungen der TG Neunkirchen zunichte. Denn durch diese Niederlage bleibt das Team um Mannschaftsführerin Sonja Weisel mit 2:8 Punkten weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz hängen. Zwar könnte die TGN am letzten Spieltag punktemäßig noch zu Nürnberg und Bayreuth aufschließen, besitzt aber das weitaus schlechtere Matchverhältnis. In Weißenburg warf Neunkirchen alles in die Waagschale. Aber mehr als die Siege von Jana Tomanova (6:0, 6:0 gegen Bianca Luft), Daniela Runkel (6:2, 6:2 gegen Renate Rieger) und des Doppels Tomanova/Wiesel (6:4, 7:5 gegen Luft/Sabine Käsberger) sollte nicht herausspringen. Alle anderen Partien gingen jeweils in zwei Sätzen an die Gastgeberinnen.Eine ebenso bittere Niederlage mussten die Damen II in der Bezirksliga einstecken. Im Heimspiel gegen den punktgleichen ASV Neustadt kassierte die TGN um Mannschaftsführerin Lena Alt ein denkbar knappes 4:5. Im Einzel holten Luisa Genser (6:2, 7:6 gegen Carmen Bitterer), Lena Alt (6:4, 7:6 gegen Nora Reich) und Johanna Kullmann (6:1, 6:0 gegen Verena Uhl) die Punkte, so dass es 3:3 stand. In den Doppeln holten für die TGN nur Nadine Götz/Valeria Schmidtke (6:4, 6:1 gegen Reich/Möhwald) einen Zähler.Den vorzeitigen Klassenerhalt haben die Herren in der Bezirksliga verpasst. Denn sie mussten im Derby beim TC Grün-Rot Weiden ein 4:5 hinnehmen. 3:3 stand es dabei nach den Einzeln. Für Neunkirchen gewannen Philipp Wurzer (6:3, 6:2 gegen Georg Späthling), Daniel Dusold (6:0, 6:4 gegen Christian Oestemer) und Philipp Würfl (4:6, 6:1, 10:5 gegen Fabian Hammer) ihre Partien. Allerdings sprang in den Doppeln lediglich noch der Erfolg von Wurzer/Würfl (6:2, 6:4 gegen Thomas Maier/Oestemer) heraus.