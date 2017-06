Nach einem 2:4-Rückstand in den Einzeln haben die Tennis-Landesligadamen des TC Postkeller noch einen Sieg gefeiert. Dank Teamgeist und Willensstärke gelang ein 5:4 gegen den TC Rot-Blau Regensburg III.

Erste Runde 0:3, erster Schock: Inna Grygoriv, zuverlässige Punktesammlerin, verlor den ersten Satz glatt 1:6 gegen Amelie Zademack. Die Stimmung löste sich nach Satzausgleich (6:2). Jedoch musste Luisa Fritsch gegen eine technisch brillant aufspielende Michaela Jäger in zwei klaren Sätzen (1:6, 3:6) die Segel streichen. An vier musste Lisa Schinner erleben, was Routine und taktische Variation wert sind. Marion Hiller ließ ihr beim 6:1 und 6:2 nicht den Hauch einer Chance. Als dann der Matchtiebreak von Grygorivs Einzel mit 5:10 verloren ging, stand den Zuschauern und den Spielern die Enttäuschung schon ins Gesicht geschrieben.Alle Hoffnung verlagerte sich auf die zweite Einzelrunde. Hier sorgte Eva Stauber gegen Patricia Mulzer mit 6:2 und 7:5 für den Anschluss, wobei die Regensburgerin im zweiten Satz mit 5:2 führte. Im Spitzeneinzel setzte sich Martina Pradova, deren Schulterprobleme immer noch nicht behoben sind, mit 6:2 und 6:4 gegen Martina Ferstl durch. Nun lag es an Lisa Bäumler. Sie spielte ein hervorragendes Match, am Ende stand jedoch gegen Laura Dehmel eine unglückliche 6:4, 5:7 und 9:11-Niederlage.In den Doppeln hatte Coach Sebastian Jäger bei der Aufstellung ein glückliches Händchen. Pradova/Fritsch, Stauber/Bäumler und Schinner/Grygoriv holten sich jeweils ihr Match und fuhren mit 5:4 einen nach der ersten Einzel-Runde nicht mehr für möglich geglaubten Heimsieg ein. Damit ist das Ziel Klassenerhalt Landesliga gesichert.