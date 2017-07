Amberg/Neunkirchen. Bei der Oberpfalzmeisterschaft der acht besten Midcourt-Teams des Tennisbezirks in Amberg waren die jungen Cracks der TG Neunkirchen nicht zu schlagen. Beide Mannschaften marschierten ins Finale, in dem das zweite Team aufgrund des besseren Satzverhältnisses die Oberhand behielt und den Titel holte. In der eine Woche zuvor zu Ende gegangenen Medenrunde setzten sich acht Mannschaften durch, darunter auch die beiden Teams der TG Neunkirchen, und qualifizierten sich für die Endrunde. Die zwei Neunkirchener Mannschaften schlugen sich bis ins Halbfinale durch, welches die TGN II sicher mit 5:1 gegen den TC Rot-Weiß Amberg gewann. Die TGN I setzte sich knapp gegen die TEG Vilstal mit 3:3 (6:6 und 40:39) durch. Im Spiel um Platz 3 einigten sich der Amberger und Vilstaler Coach auf ein Unentschieden, so dass beide Mannschaften die Bronzemedaille erhielten. Im Finale zwischen den beiden Neunkirchener Teams hatte das zweite nach dem 3:3 aufgrund eines mehr gewonnen Satzes die Nase vorne und bejubelte die Bezirksmeisterschaft. Bei der TG Neunkirchen II spielten mit: Andreas Nickolai, Patrick Nickolai, Felix Götz, Magdalena Pausch und Simon Döllinger. Für die TG Neunkirchen I liefen auf: German Würschinger, Paul Siegert, Katharina Pausch, Marecl Zwetzig und Louis Pautsch. Bild: lst