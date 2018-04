Neunkirchen. Die sportliche Bilanz der Tennisgemeinschaft (TG) Neunkirchen in der letztjährigen Medenrunde konnte sich durchaus sehen lassen. In der ab dem 5. Mai beginnenden Saison 2018 ist die TGN mit 21 Mannschaften, einer weniger wie im Vorjahr, im Punktspielbetrieb vertreten. Nahezu jede Altersklasse ist mit einem Team besetzt. Zudem gehen mit den Damen I ein Team in der Landesliga an den Start, die Damen II, Damen 30, Herren I, Herren 40, Herren 60 und Herren 65 schlagen in der Bezirksliga auf.

"Wir sind sehr gespannt auf das Abschneiden unserer insgesamt 21 Teams. Die Damen I sind heuer unser Topteam", erklärt Sportwart Christoph Tafelmeier. Nach dem dritten Platz im Vorjahr in der Landesliga werden die Damen heuer um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Denn die letztjährige Topspielerin Tereza Polanska hat den Verein verlassen und läuft in der 2. Bundesliga in Augsburg auf. Das Auftaktmatch bestreitet die Truppe um Mannschaftsführerin Corinna Marx am 6. Mai ab 10 Uhr gegen RW Erlangen. Zum Team gehören in dieser Saison Jana Tomanova, Diana Kotrbova, Corinna Marx, Dr. Daniela Runkel, Neuzugang Selina Lang, Kathrin Schnupfhagn, Laura Genser, Luisa Genser, Lena Alt, Anna-Lena Grau, Katharina Grau und Johanna Kullmann. Theresa Herrmann fällt aufgrund eines Studienaufenthaltes in Australien aus.Die Damen II wünschen sich in der Bezirksliga eine etwas glücklichere Saison als im Vorjahr. Gleich zu Beginn am 5. Mai ab 14 Uhr gegen den TuS Dachelhofen sollte daher ein Sieg gelingen. Ziel ist der Klassenerhalt. Bei den Damen II können Selina Lang, Kathrin Schnupfhagn, Laura Genser, Luisa Genser, Mannschaftsführerin Lena Alt, Anna-Lena Grau, Katharina Grau, Johanna Kullmann, Luisa Spöth, Nadine Götz, Lara Wach, Bianca Spöth, Isabelle Kuchenreuther, Julia Herzog und Amelie Zenger zum Einsatz kommen.Kleine Brötchen backen die Herren I in der Bezirksliga, der Ligaerhalt steht ganz oben auf der Liste. "Drei Siege sollten reichen", hofft Kapitän Christoph Tafelmaier, dessen Team am 6. Mai ab 10 Uhr den TC RB Regensburg III zu Gast hat. Stammspieler sind Jakub Rozlivek, Philipp Wurzer, Felix Buchner, Manuel Marx, Marek Plasil, Fabian Brunner, Philipp Würfl und Christoph Tafelmeier. Adam Posejpal wird nur sporadisch zum Einsatz kommen, Daniel Dusold spielt am Studienort Erlangen.