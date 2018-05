Die Landesliga-Tennisdamen der TG Neunkirchen gehen zum Saisonauftakt leer aus. Gegen den TC Rot-Weiß Erlangen haben die Weidenerinnen klar das Nachsehen.

Neunkirchen. "Erlangen war unterm Strich dann doch eine Nummer zu groß", bilanzierte TGN-Vorsitzender Uwe Dressel nach dem 2:7 der Damen I am Sonntag das Heimspiel gegen den Gast aus Mittelfranken. "Zwei Einzel wurden aber erst im Match-Tie-Break entschieden. Wenn wir die gewonnen hätten, hätte es 3:3 nach den Einzeln gestanden."So aber lagen die Neunkirchenerinnen vorentscheidend mit 1:5 im Rückstand. Denn Diana Kotrbova an Position zwei musste nach einem hart umkämpften Match gegen ihre Landsfrau Martina Struncova mit 4:6, 6:2 und 6:10 die Segel streichen. Und auch Anna-Lena Grau leistete beim 1:6, 6:1 und 9:11 gegen Iris Wolf erbitterte Gegenwehr, hatte aber das nötige Quäntchen Glück nicht auf ihrer Seite. So blieb es Mannschaftsführerin Corinna Marx vorbehalten, nach den Einzeln den einzigen Neunkirchener Punkt einzusammeln. Sie setzte sich gegen Lea Schubart mit 6:4 und 6:4 durch. Für den zweiten Neunkirchener Zähler sorgte das Doppel Jana Tomanova/Kotrbova.Einen besseren Start legten die TGN-Damen II in der Bezirksliga hin. Die Truppe um Mannschaftsführerin Lena Alt besiegte den TuS Dachelhofen mit 6:3. Neuzugang Selina Lang sorgte an Position 1 mit dem 6:2 und 6:3 gegen Martina Weininger für einen Zähler, ebenso gewannen Luisa Genser (6:1, 6:0 gegen Carolina Burggraf), Johanna Kullmann (7:6, 6:2 gegen Sina Bruckner) und Nadine Götz (ihre Gegnerin trat verletzungsbedingt nicht an) ihre Spiele. Zudem sorgten die Doppel Lang/Kullmann und Kathrin Schnupfhagn/Julia Herzog für den 6:3-Endstand.Die Herren I hatten in der Bezirksliga den Mitfavoriten TC Rot-Blau Regensburg zu Gast. Das Team um Kapitän Christoph Tafelmaier musste die Überlegenheit des Gegners beim 1:8 anerkennen. Lediglich Jakub Rozlivek an Position 1 sorgte mit seinem 6:0 und 6:2 gegen Jonas Krückel für den Neunkirchener Ehrenpunkt. Deutlich mit 9:0 gewannen die Herren 40 in der Landesliga ihre Heimpartie gegen den TSV Kareth-Lappersdorf. Für die Punkte sorgten: Jochen Runkel (6:4, 6:3 gegen Mark Emmerich), Achim Neupert (6:1, 6:2 gegen Jürgen Kleinheinz), Michael Striegl (7:5, 4:6, 10:8 gegen Stephen Hämmerle), Jörg Holzkämper (7:5, 6:0 gegen Albert Schefthaler), Michael Binder (4:6, 6:2, 10:4 gegen Jürgen Hoffmann) und Michael Brandl (3:6, 6:3, 10:7 gegen Volker Reulein) sowie die Doppel Runkel/Holzkämper (6:4, 7:6 gegen Emmerich/Hämmerle), Neupert/Striegl (6:4, 7:5 gegen Kleinheinz/Hoffmann) und Holger Humpelstetter/Brandl (3:6, 6:2, 10:7 gegen Schefthaler/Reulein).