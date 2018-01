Weiden/Marienbad. Positiver Jahresauftakt für die SpVgg SV Weiden. Im ersten Testspiel der Vorbereitungsphase behielt der Bayernligist gegen den tschechischen Vertreter SK Hostivar Prag mit 3:2 die Oberhand. Auf Kunstrasen in Marienbad waren Michael Busch, Josef Rodler und ein tschechischer Testspieler die Torschützen. Trainer Stefan Fink war sowohl mit der Leistung seines Teams, als auch mit dem Auftritt der insgesamt drei Testspieler zufrieden: "Für das erste Spiel war das recht ordentlich, wenn man bedenkt, dass die Trainingswoche intensiv war und wir uns erst an den Kunstrasen gewöhnen mussten. Die drei Probespieler haben einen guten Eindruck gemacht. Wir wollen sie aber nochmal im Training sehen." Auch deswegen wolle der Verein keine Namen nennen und die Entwicklung der beiden offensiven und einem defensiven Spieler weiter abwarten.

Die Partie auf dem gut bespielbaren Platz in Marienbad hatte laut Fink "ein schnelles Tempo, auch wenn man gemerkt hat, dass die Spielpraxis noch fehlt." Vor allem offensiv zeigte die SpVgg SV gute Ansätze und hätte gegen einen Gegner, der unteres Landesliganiveau offenbarte, durchaus höher gewinnen können. Fink konnte nahezu auf seinen kompletten Kader zurückgreifen und brachte 16 Spieler zum Einsatz. Neben den Langzeitverletzten Stefan Graf und Benjamin Werner standen lediglich Andreas Schimmerer(Trainingsrückstand), sowie Niklas Lang und Moritz Zeitler (Halleneinsatz bei Bezirksmeisterschaft) nicht zur Verfügung. "Es ist gut, dass wir positiv gestartet sind, aber wir wollen das nicht überbewerten. Gerade die beiden Gegentore waren vermeidbar, das ist der Hauptpunkt an dem wir arbeiten müssen," zog Fink ein positives Fazit. In der kommenden Woche stehen vier Trainingseinheiten auf dem Plan, ehe es am kommenden Samstag erneut in das tschechische Nachbarland nach Marienbad geht. Gegner ist diesmal der dort beheimatete FC Marienbad.