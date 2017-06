Großkampftag beim TC Grün-Rot Weiden an diesem Wochenende. Die Herren 50 empfangen im letzten Heimspiel der Landesligasaison den TSV Stein. Mit einem Sieg am Samstag um 13Uhr gegen den Tabellenfünften ist die Meisterschaft bereits einen Spieltag vor Saisonende perfekt.

Das Bayernliga-Team der Herren 30 kann sein Heimspiel am Sonntag um 10 Uhr relativ entspannt angehen. Zwei Spieltage vor Schluss ist der Klassenerhalt bereits gesichert. Trotzdem können die Zuschauer gegen den Tabellendritten TF Grün-Weiß Fürth auf hochklassiges Tennis hoffen. Mannschaftsführer Dr. Alexander Erben hofft auf folgende Aufstellung: Sebastian Jäger, Frank Prechtl, Michael Laumer, Rainer Schmid, Dr. Alexander Erben und Mathias Götz. Nach dem enorm wichtigen 9:0-Erfolg der 1. Herrenmannschaft am vergangenen Wochenende gegen den TC Grün-Weiß Waldmünchen kommt es am Sonntag um 10 Uhr zum entscheidenden Stadtderby.Am Sportpark am Hammerweg tritt der TC Grün-Rot gegen die TG Neunkirchen an. Im Kampf um den Klassenerhalt müssen beide Teams unbedingt punkten. Die Mannschaftsaufstellung kann Kapitän Markus Maier erst wieder kurz vor Spielbeginn bekanntgeben.Auch die Damen 50 haben den Klassenerhalt in der Landesliga bereits in der Tasche. Doch soll am Samstag um 13 Uhr im Heimspiel gegen den Vorletzten SB Bayern 07 Nürnberg gewonnen werden.